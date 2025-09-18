(คลิป)แม่น้ำมูลขึ้นไม่หยุดล่าสุดไหลท่วมชุมชนชนในเทศบาลนครอุบลฯเพิ่มอีก 2 ชุมชน

อุบลราชธานี-แม่น้ำมูลบังสูงขึ้นไม่หยุด ไหลท่วมชุมชนลุ่มต่ำทั้งเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลนครอุบลราชธานี แล้ว 5 ชุมชน มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า 45 ครอบครัว ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านญาติ
ผู้สื่อข่าวรายงงานว่า ขณะนี้ ชาวบ้านในชุมชนเยาวเรศ 3 เทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกบ้านที่ถูกแม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วม โดยชุมชนแห่งนี้ มีบ้านถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร จำนวน 6 หลังคาเรือน ทำให้ชาวชุมชนส่วนหนึ่งต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เทศบาลจัดให้ และอีกส่วนก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติ ซึ่งยังไม่ถูกน้ำท่วม
นางอรนงค์ แพงศรี ชาวบ้านในชุมชนเล่าว่า บ้านของตนกับเพื่อนบ้านอยู่ในที่ลุ่มต่ำที่สุดของชุมชน ทำให้น้ำจากแม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชั้นล่างของบ้านได้เกือบสัปดาห์ และแม่น้ำมูลยังปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีระดับน้ำท่วมสูง 50-60 เซนติเมตร ต้องขนย้ายคนสูงอายุไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ส่วนตัวเองยังพักอาศัยอยู่ที่ชั้น 2 ของบ้าน ส่วนที่เป็นบ้านชั้นเดียวได้อพยพอยู่ในศูนย์พักพิงหมดแล้ว
ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มีชุมชนถูกน้ำไหลท่วมแล้ว 3 ชุมชนในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ส่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี มี 2 ชุมชน ทั้งหมดมีน้ำไหลท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ 45 ครอบครัว
ส่วนแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย มีน้ำสูง 6.63 เมตร ห่างจากตลิ่งเพียง 37 เซนติเมตร