แม่น้ำมูลล้นตลิ่ง จนท.เตือนภัยยกของขึ้นที่สูง ต้องอพยพแล้วเกือบ 100 ครอบครัว

อุบลราชธานี-เจ้าหน้าที่ปักธงแดงแจ้งเตือนแม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วมที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำมูลในอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จึงให้เก็บข้าวของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงป้องกันเสียหายจากน้ำล้นตลิ่งครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี นำธงแดงมาปักที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง เพื่อเตือนภัยแม่น้ำมูลมีระดับน้ำล้นตลิ่ง และจะไหลท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอเมืองและเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำ นำรถขยายเสียงตระเวนประกาศแจ้งเตือนภัยกับชุมชนลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำมูลทั้ง 14 ชุมชนให้เก็บของขึ้นที่สูง เนื่องจากระดับน้ำมูลเริ่มล้นตลิ่ง และระดับน้ำยังสูงขึ้นจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่ได้รับอิทธิพลจากพายุรากาซา ยังทำให้พื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
มีรายงานเพิ่มเติมแจ้งว่า ณ ขณะนี้ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มีพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้ว 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน จำนวน 246 ครอบครัว นาข้าวกว่า 1,000 ไร่ถูกน้ำท่วม ต้องอพยพหนีน้ำแล้ว 58 ครอบครัว กว่า 200 คน ส่วนอำเภอวารินชำราบ ต้องอพยพหนีน้ำท่วมไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว 44 ครอบครัว