แม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วมน้ำข้าวเสียหายแล้วกว่า 200 ไร่

อุบลราชธานี-แม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วมนาข้าวใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ นานกว่า 1 เดือน ข้าวจมน้ำตายกว่า 200 ไร่ ชาวนาวินหน่วยงานรัฐช่วยค่าเสียหายเก็บเงินไปปลูกข้าวนาปรัง
นายบัวกัน เพ็งอ่อนเนตร ชาวบ้านขัวไม้แก่น ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งทำนาปลูกข้าวในเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ปรากฏว่านาข้าวของตนเองและเพื่อนบ้านกว่า 200 ไร่ ถูกแม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วมเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้น้ำท่วมนานกว่า 1 เดือน
ทำให้ต้นข้าวอายุประมาณ 3 เดือน ที่กำลังออกรวงเป็นเมล็ดข้าว จมอยู่ใต้น้ำนานจนรากเน่า
"ทำให้นาข้าวทั้งหมดได้รับความเสียหาย ก็อยากให้หน่วยงานราชการมาช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าหว่าน ค่าไถ เป็นเงินกว่า 1.2 หมื่นบาท เพื่อมีเงินไว้ทำนาปรังในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง"
สำหรับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี วันนี้ สูงขึ้นจากเมื่อวาน 9 เซนติเมตร ทำให้มีน้ำสูง 7.01 เมตร ซึ่งทำให้มีน้ำล้นตลิ่งแล้ว