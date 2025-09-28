น้ำท่วมแล้วกว่า 240หลัง ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำและพายเรือเข้าดูแลทรัพย์สินเก็บไว้ในบ้าน

อุบลราชธานี- ระดับแม่น้ำมูลที่ จ.อุบลฯยังสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านบางส่วนย้ายเข้าพักศูนย์พักพิงและใช้เรือและเดินลุยน้ำเข้าดูแลทรัพย์สินเก็บไว้ในบ้าน ขณะมีน้ำท่วมแล้วกว่า 240 ครอบครัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในห้วงหลายวันที่ผ่านมา ชาวบ้านในชุมชนท่าบ่อ เทศบาลเมืองแจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี ต้องเดินลุยน้ำเข้าไปดูแลทรัพย์สินที่ถูกแม่น้ำมูลไหลท่วมบ้าน และบ้านบางหลังที่มีน้ำท่วมสูงก็ต้องพายเรือเข้าไป โดยแม่น้ำมูลได้ล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านได้ประมาณ 1 สัปดาห์
ทำให้ช่วงกลางวันต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ใครที่มีบ้านสองชั้น ก็จะกลับเข้ามานอนดูแลทรัพย์ในช่วงกลางคืน ส่วนช่วงกลางวันก็อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยไม่ได้ไปทำงาน เพราะไม่มีใครช่วยดูแลทรัพย์สิน
สำหรับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองวันนี้ มีน้ำสูง 7.59 เมตร ทำให้มีน้ำล้นตลิ่ง 59 เซนติเมตร
นางพรศรี เมืองวงศ์ ชาวชุมชนท่าบ่อกล่าวว่า ขณะนี้ แม่น้ำมูลยังปรับตัวสูงขึ้น ต้องขนข้าวของขึ้นไปไว้ในชั้นที่2 สำหรับบ้านตนมีน้ำท่วมสูงประมาณ 70 เซนติเมตร ทำให้ต้องอพยพออกจากบ้านมาได้ประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว แต่น้ำยังสูงขึ้นเรื่อยๆ งานก็ไม่ได้ไปทำ เพราะไม่มีใครดูแลบ้าน
สำหรับอำเภอเมืองอุบลราชธานี มีพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้ว 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน จำนวน 246 ครอบครัว นาข้าวกว่า 1,000 ไร่ถูกน้ำท่วม ต้องอพยพหนีน้ำแล้ว 58 ครอบครัว กว่า 200 คน