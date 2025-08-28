“อนุกูล-ชนนพัฒฐ์“แก้ปัญหาเส้นทางขึ้นสวนยาง อ.สะเดา หลังชาวบ้านโอดสัญจรลำบาก ยัน กธ.พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนให้ ปชช.

วันนี้( 28 ส.ค.)นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ กรรมการบริหารพรรคกล้าธรรม (กธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ประสานงานกับนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม หลังได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะโอนและเขาวังชิง ตำบลท่าโพธิ์อำเภอสะเดา เกี่ยวกับปัญหาการคมนาคมในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะเส้นทางขึ้นลงสวนยางพาราที่อยู่บนภูเขา ทำให้ชาวบ้านประสบปัญหาในการขนยางพาราออกจากพื้นที่
“พี่น้องชาวตำบลท่าโพธิ์ได้มาปรึกษาหารือว่า การสัญจรไปเก็บยางค่อนข้างลำบาก พรรคกล้าธรรมจึงยินดีที่จะช่วยสนับสนุนการทำไหล่ทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่” นายอนุกูล กล่าว
ทั้งนี้ นายชนนพัฒฐ์ ได้ประสานงานร่วมกับนายอำเภอสะเดา เพื่อเร่งหาทางออกแก้ไข แม้จะเป็นปัญหาเล็กน้อย แต่ถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการดำรงชีพของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
“พรรคกล้าธรรมตั้งใจลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรง พร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ไขจริง เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านตำบลท่าโพธิ์มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น” นายอนุกูล กล่าวทิ้งท้าย