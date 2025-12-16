“หมอแล็บฯ” แฉแชตเดือด! ปชช.ผวาพบ "โดรนปริศนา" บินว่อน โทรแจ้งเจอตำรวจหัวเราะใส่

“หมอแล็บแพนด้า” แฉแชตเดือด! ชาวโคราชผวา โดรนปริศนาบินว่อนฟ้า โทรแจ้งเบาะแสตำรวจรับสายกลับถูกหัวเราะใส่และโบ้ยให้ทหารรับผิดชอบเอง
ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายฝ่ายกำลังเฝ้าระวังภัยความมั่นคง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฐานที่ตั้งทางทหารหรือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างโคราช พบโดรนที่ไม่ทราบที่มาจึงสร้างความหวาดระแวงให้ดับประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือเรื่องการเตรียมใช้โดรนโจมตีกองบิน 1
ล่าสุด วันนี้ (16 ธ.ค.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์แชตจากประชาชนชาวโคราชรายหนึ่งส่งข้อความขอความช่วยเหลือ หลังกังวลว่ามีรายงานพบเห็น "โดรนปริศนา" บินอยู่เหนือน่านฟ้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับแจ้งเหตุแสดงท่าที "หัวเราะ" และปัดภาระไปให้ทหารตรวจสอบเอง
โดยข้อความในแชตระบุว่า “คือหนูอยู่โคราชมีการแจ้งให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีโดรนที่บินอยู่บนท้องฟ้าไหมถ้าใครพบเห็นให้แจ้ง
แต่โทรไปแจ้งตำรวจหัวเราะค่ะแล้วก็บอกว่ามันก็บินวนอยู่ยังงั้นแหละ เดี๋ยวก็ให้เจ้าหน้าที่ทหารไปดูกันเอง"