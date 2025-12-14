ตร.โคราชได้กลิ่น! ทหารรับจ้างเตรียมใช้โดรนโจมตีกองบิน 1 ขอ ปชช.ช่วยแจ้งเบาะแส

ตร.โคราชได้เบาะแสทหารรับจ้างชาวรัสเซีย ที่กัมพูชาว่าจ้าง เล็งใช้โดรนโจมตี “กองบิน1” แนะ ปชช.พบเห็นต่างชาติพักในรีสอร์ต-โรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ ให้โทรแจ้งด่วน
ช่วงเวลาประมาณ 18:00 น. วันที่ 14 ธ.ค. สภ.พลกรัง จ.นครราชสีมา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แจ้งขอความร่วมมือจากประชาชนโดยระบุว่า “เนื่องจากตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานข่าว อาจจะมีทหารรับจ้างชาวรัสเซีย (กัมพูชาจ้าง) เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่โคราช เป้าหมายใช้โดรนโจมตีพื้นที่ยุทธศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา(กองบิน1)
“หากท่านพบชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในรีสอร์ท/เกสท์เฮาส์/โรงแรม บ้านพักในพื้นที่ของท่าน โปรดแจ้ง สภ.พลกรัง โดยด่วน 044 918600”
ตร.โคราช ฝากประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสด่วน หากพบทหารรับจ้างชาวต่างชาติ สัญชาติรัสเซีย พฤติกรรมน่าสงสัยเข้าพื้นที่ อาจใช้โดรนโจมตีพื้นที่ยุทธศาสตร์ในโคราช ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 044-918600