ปรบมือรัว! "หมอแล็บฯ" ขอบคุณทหารไทยสอยบ่อนสายตะกู ยับทั้งกาสิโน-แหล่งสแกมเมอร์

เพจ “หมอแล็บแพนด้า” โพสต์ขอบคุณทหารไทยหลังถล่มยิงบ่อนกาสิโนช่องสายตะกู ซึ่งเป็นแหล่งเงินเทา-สแกมเมอร์เขมร
วันนี้ (17 ธ.ค.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้โพสต์ขอบคุณทหารไทยหลังถล่มยิงบ่อนกาสิโนช่องสายตะกู (สายตะกู-จุ๊บโกกี) อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หรือชื่อเต็ม รอยัล ฮิลล์ โฮเต็ล & กาสิโน (Royal Hill Hotel & Casino) ส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
โดยทางเพจระบุว่า “ขอบคุณทหารไทยที่ยิงถล่ม บ่อนเจ้าปัญหา “บ่อนสายตะกู“ ณ ช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็นแหล่งเงินทุนสีเทา และสแกมเมอร์ของเขมรด้วย ขอแบบนี้อีกหลายๆที่ ผลประโยชน์กับไทยเทาบางกลุ่มมันเยอะ"