สิ้นสภาพ! กาสิโน-ศูนย์สแกมเมอร์ช่องสายตะกู รถถังไทยยิงถล่ม หลังพบกัมพูชาใช้เป็นฐานทหาร-จุดปล่อยโดรน

รถถังทหารไทยยิงถล่มตึกกาสิโน-ศูนย์สแกมเมอร์ช่องสายตะกู สิ้นสภาพ หลังพบถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร และศูนย์ปล่อยโดรนโจมตีทหารไทย
วันนี้(16 ธ.ค.) เมื่อเวลา 19.41น. เพจ กองทัพบก ทันกระแสโพสต์วิดีโอคลิปอาคารบริเวณช่องสายตะกู ในกัมพูชา ตรงข้าม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ถูกโจมตีทำลาย โดยระบุข้อความว่า “ทหารไทย กองทัพภาพที่ 2 ยิงปืนใหญ่โจมตี ทำลายแหล่งเงินเทา และเป้าหมายทางทหาร สิ้นสภาพ!!! แหล่ง Scammer, คาสิโน ที่กัมพูชา ใช้เป็นจุดขึ้นโดรนบินโจมตีไทย พื้นที่ช่องสายตะกู ทหารราบ ม้า ปืน แห่งกองทัพ ระดมยิงถล่มจนไฟไหม้สิ้นสภาพ ข้อมูล : ได้รับอนุญาตจาก ทภ.2 #เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่”
ด้าน เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิปเดียวกัน พร้อมระบุข้อความว่า “ทหารม้ารถถังไทย ยิงถล่มตึกคาสิโน-ฐานสแกมเมอร์ ช่องสายตะกู
“วันนี้ 16 ธ.ค. หน่วยทหารม้ารถถังของไทยได้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ โดยใช้รถถังทำการยิงถล่มอาคารบ่อนคาสิโนและฐานสแกมเมอร์ของกัมพูชาในพื้นที่ ช่องสายตะกู การโจมตีครั้งนี้มีขึ้นหลังจากพบว่า ทหารกัมพูชาได้ใช้ตึกสูงแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหาร สำหรับปล่อยโดรนโจมตีประเทศไทย การยิงถล่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายฐานปฏิบัติการขนสิ้นสภาพ”