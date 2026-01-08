สลด! ครอบครัวเผยสาเหตุหลานสาวเสียชีวิตในห้องน้ำ ชี้อันตรายจากห้องปิด-เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส

ครอบครัวผู้สูญเสียออกมาโพสต์ชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตของหลานสาวเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่พ่อแม่และประชาชนทั่วไป หลังพบเสียชีวิตในห้องน้ำจากภาวะขาดอากาศหายใจ ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่อันตราย
วันนี้ (8 ม.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Krittanon Thao" ได้โพสต์ข้อความชี้แจงเหตุการณ์การเสียชีวิตของหลานสาวสุดที่รักของครอบครัว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23.00 น. โดยระบุว่า หลานชายคนเล็กไม่พบพี่สาว จึงแจ้งให้พ่อแม่ช่วยกันค้นหา ก่อนจะพบร่างของหลานสาวนอนคว่ำหมดสติอยู่ภายในห้องน้ำ
จากการตรวจสอบพบว่าหลานสาวเข้าไปอาบน้ำตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น. และอยู่ในห้องน้ำนานกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งถือว่านานผิดปกติ ทำให้เมื่อพบตัวก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลา โดยสาเหตุที่ใช้เวลานานเนื่องจากผู้เสียชีวิตอาบน้ำและทำความสะอาดห้องน้ำไปพร้อมกัน
ผลการชันสูตรระบุว่า สาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาวะขาดอากาศหายใจ ทำให้หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้ยังพบภาวะปอดบวม คาดว่าเกิดจากการสูดดมไอน้ำจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สภายหลังการอาบน้ำ
ครอบครัวผู้สูญเสียระบุว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือห้องน้ำมีขนาดแคบ ช่องระบายอากาศมีน้อย และไม่มีพัดลมดูดอากาศ ประกอบกับผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำนานเกินไปโดยไม่ทันสังเกตว่าอากาศเริ่มอบอ้าว หากมีการเปิดประตูหรือพักออกมาระบายอากาศก่อน อาจไม่เกิดเหตุสลดครั้งนี้
ทั้งนี้ ครอบครัวได้ฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบสภาพห้องน้ำภายในบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่ควรอยู่ในห้องน้ำนานเกินไป รวมถึงพ่อแม่ควรหมั่นตรวจสอบความปลอดภัยของบุตรหลานอยู่เสมอ แม้จะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ตาม
ครอบครัวผู้เสียชีวิตยอมรับว่ายังอยู่ในความโศกเศร้าอย่างสุดหัวใจ พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้เป็นการสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น และอันตรายสามารถอยู่ใกล้ตัวได้เสมอ จึงอยากให้ทุกคนตระหนักรู้ ดูแลตัวเอง และสอนลูกหลานให้รู้จักป้องกันอันตรายรอบตัว