MEA ส่งความห่วงใยรับลมหนาว ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยตลอดฤดู

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2568 ตั้งแต่วันนี้ (23 ตุลาคม 2568) เป็นต้นไป นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง และมีความห่วงใยประชาชน ในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศที่แห้งเนื่องจากความชื้นอากาศค่อนข้างต่ำ หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ไม่มีคุณภาพ และใช้งานไม่เหมาะสม อาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร นำไปสู่การเกิดอัคคีภัยได้ MEA จึงขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า ปลั๊กพ่วง เต้ารับ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และดึงปลั๊กออกทุกครั้ง รวมถึงควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าภายในบ้าน หากพบว่ามีการชำรุดควรรีบแก้ไขทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น MEA แนะวิธีตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นให้พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า
1. ตรวจสอบสายไฟ
ตรวจสอบว่าสายไฟของเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุด เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร
2. ตรวจสอบการต่อสายดิน
การต่อสายดินเป็นสิ่งสำคัญมาก ตรวจสอบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นต่อสายดินอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน โดยเฉพาะในบ้านเก่าที่อาจไม่มีระบบสายดิน ซึ่งการต่อสายดินจะเป็นการป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด
3. ดูสภาพเครื่องทำน้ำอุ่น
ตรวจสอบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตก รอยรั่ว หรือชิ้นส่วนที่หลวม เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและน้ำรั่วซึม
4. ทดสอบเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB หรือ RCD)
หากเครื่องทำน้ำอุ่นมีเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วในตัว ให้ทดสอบเบรกเกอร์นี้ว่าทำงานได้ปกติ โดยการกดปุ่มทดสอบ (Test) เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถตัดไฟได้เมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว
5. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำ
ตั้งอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ไม่ให้สูงเกินไป โดยเฉพาะหากมีเด็กหรือผู้สูงอายุใช้งาน
6. ติดตั้งในพื้นที่แห้งและห่างจากน้ำโดยตรง
ตรวจสอบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งในที่ที่แห้ง ห่างจากน้ำหรือพื้นที่เปียก เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและอันตรายที่อาจเกิดจากน้ำสัมผัสกับระบบไฟฟ้า
7. ให้ช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบเป็นประจำ
ควรให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นและระบบไฟฟ้าเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพชำรุดหรือไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ - Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online - ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center Online 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง