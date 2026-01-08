อย่ามองข้าม! เตือนภัยใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สผิดวิธี เสี่ยงก๊าซพิษสะสมคร่าชีวิต

บทเรียนราคาแพงที่ไม่อยากให้เกิดซ้ำ! โซเชียลแห่แชร์อุทาหรณ์สลด หลังหญิงสาวเสียชีวิตในห้องน้ำเพราะเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ญาติเผยสาเหตุสำคัญ 'ติดตั้งถังแก๊สในห้องน้ำ-ไร้ช่องระบายอากาศ' ย้ำก๊าซพิษไม่มีสีไม่มีกลิ่น คร่าชีวิตได้โดยไม่รู้ตัว พร้อมแนะสังเกตสัญญาณเตือนก่อนสาย
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Suporn Kuanarchakul Way" ออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัยหลังมีผู้เสียชีวิตในห้องน้ำเนื่องจากแก๊สรั่ว หลังใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ติดตั้งถังแก๊สไว้ภายในห้องน้ำ โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ขออนุญาตโพสต์เพื่อเตือนภัยนะคะ
จากเหตุการณ์จริงที่เพิ่งเกิดขึ้น…
หลานสาวของน้องเก๊งท่อ เสียชีวิตจากแก๊สรั่วในห้องน้ำ
สาเหตุคือ
• ใช้ เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส
• มี ถังแก๊สอยู่ในห้องน้ำ
• ปิดประตูมิดชิด ไม่มีช่องระบายอากาศ
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้โดยไม่รู้ตัว
สัญญาณอันตรายที่มักเกิดก่อน (แต่มักรู้ตัวไม่ทัน)
• เวียนหัว คลื่นไส้
• อ่อนแรง หน้ามืด
• ง่วง ซึม
• หมดสติ
ถ้ามีอาการเเบบนี้
รีบออกมา เปิดประตู หน้าต่าง และเรียกคนช่วยทันที
เเละช่วงที่กลับบ้านไป เห็นหลายๆบ้านติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเเก๊ส ให้เฝ้าระวังกันด้วยค่ะ คอยตรวจสอบสายแก๊สและหัวปรับอย่างสม่ำเสมอ ภัยใกล้ตัวมาก จริงๆ
หนึ่งโพสต์นี้ อาจช่วยรักษาชีวิตใครบางคนไว้ได้
ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่ควรเกิดซ้ำอีกเลย
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เป็นข่าวที่น่าเศร้าและสะเทือนใจมากจริง ๆ"