สลดกลางเทศบาลกกโก พนักงานวัย 45 เครียดจัด คาดปัญหาหนี้พนันออนไลน์ ใช้อาวุธปืนปลิดชีพในห้องน้ำ

ลพบุรี - เหตุสะเทือนใจภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกกโก จ.ลพบุรี พนักงานฝ่ายจัดการงานทั่วไป ถูกพบเสียชีวิตในห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เบื้องต้นเพื่อนร่วมงานเผยผู้ตายมีความเครียดก่อนเกิดเหตุ คาดเกี่ยวข้องภาระหนี้สินจากการพนันออนไลน์
วันนึ้( 28 พ.ย.) พ.ต.ต.สมศักดิ์ ทองกร สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองลพบุรี พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เข้าตรวจสอบเหตุภายในห้องน้ำด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี บริเวณห้องน้ำสำหรับผู้พิการ หลังรับแจ้งมีผู้เสียชีวิตจากการใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเอง
ในที่เกิดเหตุพบร่างชายสวมกางเกงขายาวสีดำ เสื้อเชิ้ตดำทับด้วยแจ็คเก็ตสีดำ นอนอยู่ภายในห้องน้ำ ข้างกายพบอาวุธปืนขนาด 9 มม. และปลอกกระสุน 1 ปลอก ทราบชื่อภายหลังคือ นายพยากรณ์ สิงห์โต อายุ 45 ปี ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไปชำนาญการของเทศบาลดังกล่าว
นายสุรพล สิงห์โต นักการภารโรงผู้พบเหตุ เล่าว่า ขณะเข้าห้องน้ำด้านหลังอาคาร ได้ยินเสียงดังคล้ายของตก แต่เมื่อกลับไปดูไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงเดินสำรวจและพบว่ามีเสียงจากห้องน้ำผู้พิการ เมื่อเปิดประตูจึงพบผู้ตายนอนอยู่ภายใน
จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานระบุว่า ผู้ตายมีอาการเครียดต่อเนื่อง 2–3 วันก่อนเกิดเหตุ คาดว่ามีสาเหตุจากปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยบ่นเรื่องเงินไม่พอชำระค่างวดรถ และมีภาระที่ค้างส่งหลายเดือน ทั้งที่ตนเองและภรรยาต่างก็ทำงานอยู่ภายในเทศบาลเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมนำร่างส่งชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย