ตลาดเครื่องทำน้ำอุ่นฟื้นตัว กลับมาโต 5% “สตีเบล เอลทรอน” ส่งรุ่นใหม่กรำศึก

อานิสงส์คนเมืองขยายตัว บ้านเล็กลง อยู่คอนโดมากขึ้น ดันตลาดเครื่องทำน้ำอุ่น 3,000 ล้านบาทฟื้นตัว กลับมาโต 5% ยาวไปอีก 5 ปี “สตีเบล เอลทรอน” เปิดตัว "Titanium Series" เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อนสีไททาเนียม เจาะฐานลูกค้ากลุ่มโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ หวังดันยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน ปีนี้โต 15% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,112 ล้านบาท รั้งเบอร์ 1 ด้วยมาร์เก็ตแชร์มากกว่า 25%
นายโรลันด์ เฮิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด เปิดเผยว่า ทิศทางของตลาดเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนในประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่าตลาดราว 3,000 ล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ย ระหว่างปี 2568-2573 อยู่ที่ 5% โดยมีอานิสงส์มาจากการขยายตัวของเมือง (Urbanization) และกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ธุรกิจของสตีเบล เอลทรอนในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างมั่นคง โดยคาดว่าตลอดปี 2568 บริษัทจะสามารถทำยอดขายรวมได้กว่า 1,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกัน โดยยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อน คิดเป็นสัดส่วน 77% ของยอดขายทั้งหมด และเติบโตจากปีก่อนหน้ากว่า 15% อันเป็นผลมาจากการวางทิศทางการตลาดของแบรนด์ ที่ชูจุดเด่นด้านภาพลักษณ์ที่ทันสมัย พร้อมประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ในราคาที่จับต้องได้
เพื่อเดินหน้ากระตุ้นยอดขายช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเจาะฐานผู้บริโภคเป้าหมายกลุ่มโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญทั้ง Functional Value และ Emotional Value โดยลูกค้ากลุ่มนี้มองว่า "ห้องน้ำ" ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ใช้สอย แต่เป็นมุมพักผ่อนส่วนตัวในบ้าน นอกจากประสิทธิภาพและฟังก์ชันการใช้งาน ดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับการตกแต่งภายใน ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ในห้องน้ำ สตีเบล เอลทรอน จึงน้ำเสนอ "Titanium Series* เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อนซีรีส์ใหม่ที่มากับความโดดเด่น สีไทเทเนียมเรียบหรูพร้อมดีไซน์ทันสมัยที่เข้ากับห้องน้ำทุกสไตล์ ประกอบด้วย
1.เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่น WS Titanium มาพร้อมหัวฝักบัว 5-in-1 และสายฝักบัวไนลอนถักคุณภาพสูงมาพร้อมพังก์ชัน Anti-Twist ป้องกันการบิดงอ พร้อมราวสไลด์ปรับระดับได้ ผลิตจากกระจกนิรภัยที่สวยงามและทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน อาทิ การโกนหนวดหรือปรนิบัติผิวกายมอบความพรีเมียมเหนือระดับทุกครั้งที่ใช้งาน จำหน่ายในราคา 5,690 บาท ขนาด 3,500 วัตต์ และ 5,990 บาท ขนาด 4,500 วัตต์
2.เครื่องทำน้ำร้อนรุ่น DDP 6 Titanium เครื่องทำน้ำร้อนมัลติพอยท์ สีไทเทเนียมเรียบหรู ขนาดกะทัดรัดเพียง 20 เซนติเมตร สามารถกระจายน้ำร้อนสำหรับการใช้งานทั่วห้องน้ำ ทั้งอ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำ และฝักบัว ด้วยการติดตั้งใต้อ่างล้างมือเพียงจุดเดียว มอบทั้งความสะดวกและประหยัด พื้นที่ เหมาะกับบ้านยุคใหม่ จำหน่ายในราคา 6,490 บาท ขนาด 6,000 วัตต์
Titanium Series ยังมาพร้อมประสิทธิภาพการทำน้ำร้อนระดับแนวหน้า สามารถทำความร้อนได้รวดเร็วและให้อุณหภูมิคงที่แม้ในสภาวะแรงดันน้ำต่ำ รวมถึงอายุการใช้งานยาวนานด้วยแท็งก์ทองแดงทนการกัดกร่อน พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลภายใต้วิศวกรรมเยอรมนี ทั้งมาตรฐานป้องกันน้ำกระเซ็น IP25 ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ระบบ double action thermostat ป้องกันความร้อนสูงเกินกำหนด และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทนความร้อนและเปลวไฟ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว และบรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
"จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน ของบริษัทให้เติบโตราว 15% พร้อมช่วยเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ในฐานะผู้นำโซลูชันอำนวยความสะดวกในครัวเรือน ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน อันเป็นรากฐานการขยายความสำเร็จของบริษัทในระดับภูมิภาค“
ทั้งนี้ด้วยความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยีเยอรมนี และความเชี่ยวชาญจากการดำเนินธุรกิจในไทยเกือบ 30 ปี สตีเบล เอลทรอน ยังคงมุ่งมั่นตอกย้ำตำแหน่งแบรนด์เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน อันดับ 1 ในประเทศไทย ที่ส่งมอบโซลูชันที่ทันสมัย ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกครัวเรือน.