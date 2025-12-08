ระทึก! กระบะบรรทุกถังแก๊สยางแตกพลิกคว่ำ ก๊าซรั่วไฟลุกพรึ่บระเบิดสนั่น ชาวบ้านหนีตายโกลาหล

อุดรธานี - ระทึกกลางถนนนิตโย หน้าโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม อ.หนองหาน ชาวบ้านแตกตื่นหนีตาย หลังรถกระบะคอกบรรทุกถังก๊าซหุงต้มกว่า 40 ถังพลิกคว่ำจนก๊าซรั่ว ไฟลุกพรึ่บเป็นลูกใหญ่ ก่อนเสียงระเบิดดังสนั่น ชาวบ้านถ่ายคลิปเห็นเปลวไฟพุ่งสูงน่ากลัว
วันนี้ (8 ธ.ค.) เวลาประมาณ 10.30 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 อุดรธานี รับแจ้งอุบัติเหตุไฟไหม้รถบรรทุกถังแก๊ส บริเวณถนนนิตโย หน้าโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม ต.บ้านยา อ.หนองหาน ขาเข้าตัวอำเภอหนองหาน จึงประสานกู้ชีพ-กู้ภัย พร้อมรถดับเพลิงจาก อบต.บ้านยา หนองสระปลา และบ้านเชียง รุดสกัดเหตุทันที
ถึงจุดเกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้าตอนเดียว สีขาว ทะเบียน บจ 7873 อุดรธานี พลิกคว่ำอยู่ข้างถนน สภาพถูกไฟลุกท่วมทั้งคัน ระเบิดเป็นระยะ เพราะบนรถบรรทุกคันนี้บรรทุกถังก๊าซหุงต้มจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบถังแก๊สกลิ้งกระจัดกระจายไปทั่วถนน ชาวบ้านและผู้ใช้รถต้องถอยออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อ นายบุญธง สิทธิประภา อายุ 71 ปี คนขับรถ คาดกระเสือกกระสนหนีออกจากรถได้หวุดหวิด แต่ถูกไฟลวกตามร่างกายหลายแห่ง กู้ชีพ อบต.บ้านยารีบนำส่งโรงพยาบาลหนองหานเป็นการด่วน ส่วนไฟไหม้ต้องใช้เวลาควบคุมนานกว่า 1 ชั่วโมงจึงสงบ
สอบสวนเบื้องต้นคาดว่ารถกระบะคันดังกล่าวไปรับถังแก๊สกว่า 40 ถังมาจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อนำไปส่งที่ อ.ไชยวาน แต่ระหว่างทางคาดว่ายางล้อหน้าเกิดระเบิด ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ ก่อนเกิดไฟไหม้และระเบิดต่อเนื่อง ส่วนสาเหตุที่แท้จริงตำรวจจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ด้านพยานในที่เกิดเหตุ นายสมพงษ์ หรือ “พ่อจ่อย” อายุ 60 ปี เล่าว่า ขณะกำลังเข็นรถจักรยานยนต์มาซ่อมในบ้าน จู่ๆ ได้ยินเสียงตู้ม! ดังสะเทือน รีบวิ่งออกมาดูก็พบรถกระบะพลิกคว่ำ พริบตาเดียวเปลวไฟพุ่งลุกพรึ่บขึ้นฟ้า ก่อนตามด้วยเสียงระเบิด “ตูมตาม-ตูมตาม” หลายครั้งจนหูอื้อ ต้องรีบวิ่งหลบหลังเสาไฟด้วยความตกใจ ขณะนั้นเห็นคนขับคลานหนีออกมาจากกองเพลิงได้ทัน แต่มีบาดแผลถูกไฟลวก เห็นแล้วก็สงสารจับใจ
ขณะที่ชาวบ้านอีกคนเล่าว่าตอนแรกตั้งใจจะวิ่งเข้าไปช่วยคนเจ็บ แต่เสียงระเบิดดังรัวไม่หยุด และจู่ๆ เปลวไฟก็ม้วนพุ่งสูงราวจะกลืนทั้งรถทั้งคน ทำให้ต้องหยุดชะงัก ไม่กล้าเข้าไป ได้แต่ยืนมองด้วยความลุ้นระทึกและหวั่นว่าจะมีการระเบิดซ้ำอีกครั้ง จึงรีบถอยออกมาจากจุดอันตรายทันที