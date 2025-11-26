ระทึก! ไฟไหม้คอนโดฯ 31 ชั้นกำลังสร้างในฮ่องกง พบเสียชีวิตแล้ว 4 ราย รวมนักดับเพลิง

วันนี้ (26 พ.ย.) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ลุกลามอาคารที่พักอาศัยสูงหลายหลังในย่านไท่โป ทางตอนเหนือของเกาะฮ่องกงเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ หลังเกิดเหตุมีควันสีเทาเข้มพวยพุ่งออกมาจำนวนมาก ขณะที่หน่วยกู้ภัยเร่งควบคุมเพลิงอย่างสุดความสามารถ ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย หนึ่งในนั้นเป็นนักดับเพลิง
สื่อสาธารณะ RTHK รายงานโดยอ้างอิงตำรวจว่ายังมีหลายคนติดอยู่ภายในอาคารที่กำลังลุกไหม้
รายงานระบุเพิ่มเติมว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสจากบาดแผลไฟไหม้ 2 ราย อาการวิกฤต
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางนายได้รับบาดเจ็บระหว่างพยายามสกัดไฟที่ลุกลามผ่านอาคาร 31 ชั้น
กรมบริการดับเพลิงให้ข้อมูลแก่สำนักข่าวรอยเตอร์ว่ายังไม่สามารถระบุจำนวนผู้ที่อาจยังอยู่ในอาคารได้
กรมดับเพลิงระบุว่าได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 14.51 น. (0651 GMT) ว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่อาคารหว่องฝุกคอร์ต ในย่านไท่โป
ต่อมาเหตุเพลิงไหม้ถูกยกระดับเป็นสัญญาณเตือนหมายเลข 4 ซึ่งเป็นระดับรุนแรงอันดับสอง เมื่อเวลา 15.34 น.
ด้านเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 4 ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1 นาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 3 คน จากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในย่านไท่โปของฮ่องกง โดยไฟได้ลุกลามอย่างรุนแรงตามนั่งร้านไม้ไผ่ของโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งยังทำให้ผู้อยู่อาศัยหลายคนติดค้างอยู่ภายในอาคาร
กลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าที่บริเวณหว่องฝุกคอร์ตในวันพุธ (26 พ.ย.) โดยไฟได้ลุกลามไปยังอาคารอย่างน้อย 3 หลังภายในโครงการ
ตำรวจกล่าวว่า ได้รับแจ้งเหตุหลายครั้งว่ามีผู้คนติดอยู่ในอาคารที่เป็นต้นเพลิง โดยมีรายงานว่าชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนหมดสติและมีบาดแผลจากไฟไหม้
ในช่วงแรกเพลิงไหม้ถูกจัดระดับเป็นเหตุไฟไหม้สัญญาณหมายเลข 1 แต่ถูกยกระดับเป็นหมายเลข 4 อย่างรวดเร็วเมื่อเวลา 15.34 น. ในฮ่องกง การจัดระดับไฟไหม้มีตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5 โดยตัวเลขที่สูงกว่าแสดงถึงความรุนแรงมากขึ้น
ภาพจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นนั่งร้านไม้ไผ่นอกอาคารหลายห้องถูกไฟลุกท่วม โดยมีชิ้นส่วนตาข่ายนั่งร้านสีเขียวที่กำลังลุกไหม้หล่นลงสู่พื้น