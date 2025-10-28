เพลิงไหม้ชั้น 55 “มารีน่าเบย์แซนด์ส” คาดเกิดจากการเชื่อมโลหะ โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ

เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้น 55 โรงแรม “มารีน่าเบย์แซนด์ส” สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของสิงคโปร์ ผลตรวจสอบเบื้องต้นคาดเกิดจากงานเชื่อมโลหะในบริเวณใกล้เคียง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
สำนักข่าว CNA ของสิงคโปร์รายงาน อ้างการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันภัยพลเรือนสิงคโปร์ (SCDF) ว่าเกิดเพลิงไหม้ที่โรงแรมมารีน่าเบย์แซนด์ส (MBS) อาคาร 3 ชั้น 55 เมื่อเวลาประมาณ 15.30 ของวันอังคาร (28 ตุลาคม) โดยต้นเพลิงน่าจะเป็นเสื่อพลาสติกบนชั้นดังกล่าว
โฆษกของ MBS ให้สัมภาษณ์กับ CNA ว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ดับไฟก่อนที่เจ้าหน้าที่ SCDF จะมาถึง
"เพลิงไหม้เกิดขึ้นในสถานที่ที่แขกไม่สามารถเข้าถึงได้ และทีมงานได้เข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ SCDF จะมาถึง"
"ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ เรากำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อสอบสวนเหตุการณ์นี้" โฆษกของโรงแรมกล่าว
SCDF ระบุในแถลงการณ์ว่า “ผลการตรวจสอบเบื้องต้นบ่งชี้ว่าเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากงานเชื่อมที่ดำเนินการในบริเวณใกล้เคียง”