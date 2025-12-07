กระบะสมาคมคนตาบอดเสียหลักชนต้นไม้ เหตุแซงไม่พ้นทำคนขับดับ บาดเจ็บ 7 ราย

อุดรธานี-รถกระบะสมาคมคนตาบอดจังหวัดอุดรธานีเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ ดับ 1 บาดเจ็บ 7 ราย ผู้เสียชีวิต 1 เป็นแม่บ้านและคนขับของคณะ คาดคนขับเสียสมาธิขณะก้มเก็บโทรศัพท์ก่อนแซงไม่พ้น–ถุงลมนิรภัยไม่ทำงาน ชาวบ้านเผยถนนเส้นนี้เกิดเหตุบ่อยครั้ง เชื่อมีอาถรรพ์
วันนี้ (7 ธ.ค.) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 และ 1669 รับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้ มีผู้บาดเจ็บติดภายในหลายราย เหตุเกิดบนถนนสายหนองหาน–อำเภอเพ็ญ ช่วงกิโลเมตรที่ 18 บ้านนายม อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่กู้ชีพ–กู้ภัยหลายสังกัดเข้าตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ 4 ประตู โตโยต้า ทะเบียน กง 3894 หนองคาย สภาพอัดติดกับต้นไม้ริมถนน ผู้บาดเจ็บติดภายใน 3 ราย และมีผู้โดยสารหลายรายกระเด็นตกจากท้ายกระบะ ทีมกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก่อนทยอยส่งรักษาโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์และโรงพยาบาลหนองหาน
จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต 1 รายในที่เกิดเหตุ ทราบชื่อคือนางอภิญญา มณีรัตน์ อายุ 55 ปี ทำงานเป็นแม่บ้านของสมาคมคนตาบอดจังหวัดอุดรธานี และเป็นผู้ตาดีเพียงคนเดียวซึ่งทำหน้าที่ขับรถให้คณะ จุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์หาปลากระจัดกระจาย ทั้งกระติกน้ำ แห และข้องลอย เบื้องต้นผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลว่า ทั้งหมดเดินทางมาจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดอุดรธานี กำลังจะไปหาปลาที่บ้านเพื่อนในพื้นที่ตำบลถอนนาเพลิน อำเภอพิบูลย์รักษ์ รวมผู้โดยสารประมาณ 6–7 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางสายตา
ทั้งนี้สภาพถนนพบว่าเป็นถนน 2 เลน มีเส้นแบ่งกลาง ถนนเรียบอยู่ในสภาพดี แต่มี “รอยเบรกยาว” ก่อนจุดที่รถตกลงข้างทาง คาดว่าคนขับอาจกำลังแซงรถที่อยู่ด้านหน้าแล้วเสียหลักลงไหล่ทางพุ่งชนต้นไม้อย่างแรง อีกทั้งถุงลมนิรภัยของรถคันดังกล่าว ไม่ทำงาน ในจังหวะชน
นางพัชรี สารีโท อายุ 45 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ เปิดเผยว่าพบผู้บาดเจ็บนอนกระจัดกระจายและร้องขอความช่วยเหลือ จึงรีบประสานเจ้าหน้าที่ทันที ขณะที่หนึ่งในผู้บาดเจ็บระบุว่า ก่อนเกิดเหตุคนขับบอกว่าโทรศัพท์หล่นตกพื้นรถ ก้มลงจะหยิบ คาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียสมาธิ
ต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุและยืนยันว่าผู้โดยสารทั้งหมดเป็นสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสมาคม หนึ่งในนั้นเป็นนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดอุดรธานี
ด้านนายธีรภัทร บูรณสรรค์ แอดมินเพจ “หนองหารบ้านเฮา” ที่เข้าร่วมช่วยเหลือ เปิดเผยว่า ผู้บาดเจ็บรวมประมาณ 7 ราย โดยบางรายกระเด็นออกจากท้ายกระบะไกลถึง 10 เมตร และมีผู้ติดอัดภายในรถ 3 ราย ต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด เบื้องต้นสันนิษฐานว่ามาจากการเสียสมาธิขณะขับรถ ประกอบกับการแซงไม่พ้น ทำให้รถเสียหลักตกลงข้างทางชนต้นไม้ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเคยมีผู้เสียชีวิตหลายรายในแต่ละปี
สอบถามชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ ต่างเชื่อกันว่าถนนสายนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งราวกับต้องมีตัวตายตัวแทน หนึ่งในชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ยอมรับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา ถนนเส้นนี้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแทบทุกปี
ด้านนายพรชัย อายุ 55 ปี ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ เล่าว่า ย้อนกลับไปราว 9 ปีก่อน มีเรื่องเล่าปากต่อปากว่าชาวบ้านเคยเห็น ลูกไฟ ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืน หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นสิ่งลี้ลับหรืออาถรรพ์ของพื้นที่ บางรายเล่าว่าเมื่อขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวมักเกิดอาการวูบ ตาลาย และเสียหลักลงข้างทางโดยไม่ทราบสาเหตุ