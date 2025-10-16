รวบลูกจ้างผัวเมียแสบ ขโมยทรัพย์เจ้านายตาบอด ไปถลุงเว็บพนันบอล เสียหายนับล้านบาท

กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา ! สองผัวเมียลักทรัพย์นับล้านนายจ้างสาวตาบอด นายจ้างใจดีซื้อบ้านให้อยู่ มีรถให้ขับ รับเอาเงินไปเล่นพนันบอล
วันนี้( 16 ต.ค.)ที่ห้องสืบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก. พ.ต.ท.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ รองผกก.สส. พ.ต.ท.ประชา ฮุงหวลวีรกุล สว.สส. สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้นำตัวนายอนุชิต คงปานอายุ 38 ปี มาสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากนำตัวไปค้นบ้านย่านบางบัวทอง แต่ไม่พบทรัพย์สินที่ขโมยมาจากนายจ้างสาวตาบอด เป็นทองคำแท่ง 15 บาท เงินสดจำนวน 200,000 บาท เบื้องต้นผู้ต้องหายังปากแข็งให้การปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด แล้วพบว่าผู้ต้องหากับภรรยาที่ถูกจับในครั้งนี้ นำเงินไปเล่นพนันบอลครั้งละ 20,000 30,000 บาท จึงก่อเหตุลักทรัพย์นายจ้างสาวตาบอด ที่รักใคร่เอ็นดูซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ให้อยู่ ซื้อรถยนต์เก๋งให้ขับ
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 68 น.ส.กิจศิริ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ผู้พิการทางสายตา และเป็นภรรยาอดีตนายกสมาคมคนตาบอด เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ว่า หลังจากเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวัน พอกลับมาได้พยายามเปิดตู้เซฟ แต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้ จึงได้ให้คนรู้จักกันมาเปิด ถึงได้รู้ว่าตู้เซฟถูกคนร้ายใช้หินเจียรตัดตู้เซฟ แล้วใช้กาวหยดปิดไว้ ภายในมีเงินจำนวน 1,300,000 บาท ทองคำแท่งและรูปพรรณ 50 บาท ตนได้ใช้มือคลำดูทรัพย์สินที่จัดเรียงไว้ พบว่าเงินหายไป 200,000 บาท ทองคำแท่ง 5 บาท 2 แท่ง ทองคำแท่ง 3 บาท 1 แท่ง และทองรูปพรรณ หายไปรวม 15 บาท คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นฝีมือคนในบ้านอย่างแน่นอน
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เก็บลายนิ้วแฝงที่ตู้เซฟ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าห้องผู้เสียหาย พบว่า น.ส.สุรีรัตน์กับนายอนุชิต สามี ได้เข้ามาที่ห้องผู้เสียหาย ต่อมาผลตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือพบว่ามีลายนิ้วมือสองสามีภรรยาที่ตู้เซฟ พนักงานสอบสวนได้ขอหมายจับและจับกุมตัว นายอนุชิน สามี ได้ก่อน และเมื่อ น.ส.สุรีรัตน์ เดินทางมายังโรงพักเพื่อเยี่ยมและขอประกันตัว จึงถูกจับกุมไปด้วยในที่สุด ก่อนนำตัวเข้าห้องขัง และนำตัวนายอนุชิตไปค้นบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ย่านบางบัวทองแต่ไม่พบทรัพย์สินที่ถูกลักไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า น.ส.กิจศิริ นายจ้างสาวตาบอดรายนี้ ซึ่งเคยเป็นอดีตภรรยานายกสมาคมคนตาบอด มีความรักใคร่และเอ็นดู 2 สามีภรรยาคู่นี้มาก โดยไว้เนื้อเชื่อใจ ให้คีย์การ์ดเข้าออกไว้คนละใบรวมทั้งกุญแจห้อง แต่ไม่คิดว่าจะเนรคุณ อาศัยที่ไม่อยู่ไปต่างจังหวัด เข้ามาเลื่อยตู้เซฟแล้วขโมยทรัพย์สินไป แต่ที่น่าแปลกใจคือทำไมสองสามีภรรยาคู่นี้ถึงไม่เอาทรัพย์สินในตู้ไปหมด กลับเอาไปเพียงบางส่วน ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็แปลกใจ แต่ทางพ.ต.ท.ประชา สารวัตรสืบสวน กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตำรวจมีหลักฐานแน่นหนาแม้ผู้ต้องหาจะปฏิเสธ ส่วนทรัพย์สินอยู่ระหว่างสืบหาว่าสองสามีภรรยานำไปใช้จ่ายจนหมดหรือว่าไปซุกซ่อนที่ไหนเนื่องจากวันนี้ไปตรวจค้นที่บ้านแล้วไม่พบทรัพย์สินดังกล่าวแต่อย่างใด