ย่าพลทหารฮีโร่แห่งตาเมือนธม เผยทั้งน้ำตาหลานมีโรคประจำตัว แต่ทำตามฝันสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติ

บุรีรัมย์- ย่า พลทหารพิทยุตม์ ชาวบุรีรัมย์ ฮีโร่แห่งปราสาทตาเมือนธมที่เคยปะทะคารมกับ มนุษย์ป้า “โมนิก้า” ชาวเขมรที่มาป่วน เผยทั้งน้ำตาหลานมีโรคประจำตัวแต่อยากเป็นทหารรับใช้ชาติจึงสมัคร ที่ผ่านมา โทร.หรือแชทหาหลานทุกวันเพราะเป็นห่วงและอวยพรให้ปลอดภัยทุกครั้ง ภูมิใจหลานได้ทำตามฝันแต่ไม่คิดจากไปเร็ว เผยรางก่อนรู้ข่าวเศร้ากระวนกระวายนอนไม่หลับทั้งคืน
วันนี้ (24 ส.ค.68) บรรยากาศที่บ้านเลขที่ 45 บ้านโคกศรีพัฒนา ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ พลทหารพิทยุตม์ โสดา หรือ พลทหารน้อย อายุ 20 ปี สังกัดกองพันทหารรายที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม เมื่อเวลาประมาณ 18.15 น. วันที่ 23 ส.ค.68 ที่ผ่านมา โดยพบร่างเสียชีวิตในห้องน้ำ บริเวณหน้าปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ คาดว่าน่าจะเกิดจากโรคประจำตัว โดยญาติและชาวบ้านได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ รับร่างของ พลทหารพิทยุตม์ กลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณี โดยย่าและผู้เป็นพ่อเดินทางไปรับร่างด้วยตัวเองที่ รพ.จังหวัดสุรินทร์
พลทหารพิทยุตม์ เคยได้รับการยกย่องชื่นชมจากชาวโซเชียลฯและประชาชนชาวไทย เนื่องจากขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ปราสาทตาเมือนธม มีมนุษย์ป้า “โมนิก้า” ชาวกัมพูชา ได้เข้ามาสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนที่ปราสาทตาเมือนธม จนพลทหารพิทยุตม์ ได้เข้าไปปะทะคารมกับมนุษย์ป้า “โมนิก้า” ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทยอย่างเต็มที่ ซึ่งการจากไปของพลทหารพิทยุตม์ นอกจากจะสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวแล้ว ชาวโซเชียลฯ ต่างเข้าไปแสดงความอาลัยให้กับพลทหารพิทยุตม์ พร้อมยกย่องให้เป็นฮีโร่แห่งตาเมือนธม
นางเหมือน จันทร์เจริญ อายุ 60 ปี ย่าของพลหทารพิทยุตม์ เผยทั้งน้ำตาก่อนจะเดินทางไปรับร่างไร้วิญญาณของหลานชายสุดที่รักว่า ตอนเด็กๆ หลานสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงลำไส้ไม่ค่อยดี แต่หลานก็มีความฝันอยากจะเป็นทหารรับใช้ชาติ กระทั่งหลานได้สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ และพอทราบว่าหลานได้ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ติดต่อหาหลานตลอดบางครั้งก็โทรศัพท์ บางครั้งก็แชทคุยกัน เพราะเป็นห่วงสุขภาพและความปลอดภัยของหลาน และทุกครั้งจะอวยพรให้หลานโชคดีปลอดภัยตลอด
ตนกันหลานจะรักและผูกพันกันมากเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก เขาจะสนิทกับย่ามากกว่าพ่อด้วยซ้ำ เสียใจมากที่ต้องสูญเสียหลานไปเร็วขนาดนี้ แต่อีกมุมก็ภูมิใจในตัวหลาน และคิดว่าหลานเองคงจะภูมิใจเช่นกันที่ได้ทำตามความฝันของเขา
ด้าน นายพลวัฒน์ โสดา อายุ 43 ปี พ่อของพลทหารพิทยุตม์ บอกว่า ลูกชายจะสนิทกับย่า มากกว่าตนเอง ส่วนมากเขาจะคุยกับย่ามากกว่า แต่ในฐานะพ่อเสียใจมากที่ลูกชายจากไปเร็วขนาดนี้ ลูกชายมีโรคประจำตัวหอบหืด ไปหาหมอรักษาตลอด แต่ที่ผ่านมาเขาเคยบอกว่าอยากเป็นทหาร จึงตัดสินใจไปสมัครฯ จนได้เป็นทหารกองประจำการ เมื่อปี 2567 และอีกไม่กี่เดือนก็จะปลดประจำการแล้ว แต่เขาบอกว่าจะเรียนต่อและสอบเป็นนายสิบทหาร แต่ก็มาเสียชีวิตก่อน ภูมิใจในตัวลูกชายที่ได้รับใช้ชาติตามที่เขาฝันเอาไว้