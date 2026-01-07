ซูเลียน (ประเทศไทย) ยกระดับเวทีผู้นำ เปิดตัว “MASTER RCD” สูงสุดแห่งเกียรติยศ ผสานองค์ความรู้ สุขภาพ กลยุทธ์ธุรกิจ สู่ความสำเร็จระดับมืออาชีพ

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความแข็งแกร่งขององค์กรชั้นนำ ในวาระครบรอบ 29 ปีแห่งการเติบโตอย่างมั่นคง จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “Celebrate MASTER RCD - Master Royal Crown Director” การเปิดตัวตำแหน่งเกียรติยศสูงสุด ที่สะท้อนถึงจุดสูงสุดของความสำเร็จ ความสามารถ และภาวะผู้นำในระบบธุรกิจซูเลียนอย่างแท้จริง
งานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จขององค์กร แต่ยังเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำซูเลียนยุคใหม่ ผ่านการมอบ มงกุฎเกียรติยศระดับ Master RCD พร้อมประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ การเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่น วินัย และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมคุณภาพที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาผู้นำอย่างรอบด้าน เริ่มต้นด้วยช่วง Q&A ถาม-ตอบ เจาะลึกเคล็ดลับด้านสุขภาพ โดย CDM ทันตแพทย์ ยงเกียรติ พฤฒิวรกุลชัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง สะท้อนแนวคิดของซูเลียนที่เชื่อมั่นว่าสุขภาพที่ดีคือรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืน
ต่อเนื่องด้วยเวทีไฮไลต์ “เจาะลึกแผนการตลาด เข้าใจง่าย ที่นี่ที่เดียว” ภายใต้ชื่อ ZHULIAN - Start Your Dream by ZHULIAN TEAM ซึ่งรวบรวมผู้นำระดับ RCD และ RCM มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง กลยุทธ์การตลาดเชิงลึก และมุมมองการสร้างทีมธุรกิจในยุคปัจจุบัน ครอบคลุมตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางระบบ การขยายศักยภาพ ไปจนถึงการต่อยอดความสำเร็จอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ภายในงานยังเพิ่มสีสันและบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “เปาวลี” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงสร้างพลังใจ เติมเต็มความสุขและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน สะท้อนภาพลักษณ์ของซูเลียนในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อความสำเร็จควบคู่คุณภาพชีวิตและความสุขของสมาชิก
โอกาสนี้ ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 29 ปี ซูเลียนมุ่งมั่นพัฒนาระบบที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างเท่าเทียม เราเชื่อว่าความสำเร็จระดับสูงไม่ได้เกิดจากโชค แต่เกิดจากความรู้ วินัย และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง งานในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการเฉลิมฉลอง และการส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้นำซูเลียนทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นอย่างมั่นคง”
การเฉลิมฉลองครบรอบ 29 ปีในครั้งนี้ สะท้อนถึงบทบาทของซูเลียน (ประเทศไทย) ในฐานะองค์กรที่ไม่หยุดอยู่เพียงการทำธุรกิจ แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างผู้นำ สร้างคุณค่า และสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและพลังของทีมงานคุณภาพ