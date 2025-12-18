“ซูเลียน” เปิดตัว MASTER RCD ครั้งแรกของไทย ขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่การให้ มอบงบสนับสนุน 1.75 ล้านบาท เสริมพลัง 5 หน่วยงาน พร้อมส่งต่อสิ่งดีๆสู่สังคมไทย

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายไทย ด้วยการประกาศเปิดตัวตำแหน่ง MASTER RCD อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อยกย่องผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทุกมิติ ทั้งด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจ ความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้ง และจิตวิญญาณแห่งการ “ให้” ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมได้จริง นับเป็นก้าวสำคัญที่ยกระดับซูเลียนให้เป็นองค์กรที่เชื่อมั่นในความสำเร็จควบคู่ไปกับคุณค่าที่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน
ภายในงานประกาศเกียรติคุณสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและทรงพลัง ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงความหมายของตำแหน่ง MASTER RCD ว่า “ตำแหน่ง MASTER RCD คือบทพิสูจน์สูงสุดของผู้นำซูเลียน ผู้ที่เติบโตด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง และพร้อมใช้ความสำเร็จของตนเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น ซูเลียนเชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนต้องคู่กับการส่งต่อคุณค่าคืนสู่สังคม ผู้นำ MASTER RCD จึงไม่ใช่เพียงผู้ประสบความสำเร็จ แต่คือผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัว และเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้สังคมของเราดีขึ้นได้จริง”
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปีติ เมื่อ ดร.ชาญชั้ย เจ้ยชุม ผู้ได้รับตำแหน่ง MASTER RCD คนแรกของประเทศไทย ได้กล่าวถึงหลักคิดและเส้นทางการเดินทางสู่ความสำเร็จว่า “ตำแหน่ง MASTER RCD ไม่ใช่รางวัลที่ได้มาง่าย ๆ แต่คือผลลัพธ์ของความพยายาม ความเชื่อมั่น และหัวใจที่อยากแบ่งปัน ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ไม่เพียงสร้างธุรกิจให้เติบโต แต่ยังได้มีโอกาสส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้คนอื่น มันทำให้ผมรู้ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างให้ตัวเอง แต่คือสิ่งที่เราส่งต่อให้ผู้อื่นได้ ผมสัญญาว่าจะเดินหน้าสร้างประโยชน์ให้สังคมต่อไปอย่างเต็มที่”
การเปิดตัวตำแหน่ง MASTER RCD ครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับภารกิจด้าน CSR ของซูเลียนในปี 2568 ที่มุ่งเน้นการ “มอบโอกาสให้สังคมไทยอย่างเท่าเทียม” ผ่านโครงการสนับสนุนงบประมาณรวม 1,750,000 บาท แก่ 5 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่
•โรงเรียนบ้านควนยวน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1,300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่ห่างไกล
•โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 จังหวัดพัทลุง จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการดูแลนักเรียน
•มูลนิธิมคธพุทธคยา กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและสาธารณประโยชน์
•ศูนย์โรคหัวใจ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
•โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม จังหวัดเชียงราย จำนวน 50,000 บาท สำหรับจัดซื้อเสื้อกันหนาวให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ภูเขาสูง
ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา กล่าวปิดท้ายว่า โครงการทั้งหมดสะท้อนภาพองค์กรที่มุ่งมั่น “เติบโตด้วยความสำเร็จ และยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจที่แบ่งปัน” ทำให้ซูเลียนไม่เพียงเป็นธุรกิจที่มอบโอกาสให้ผู้คนพัฒนาตนเอง แต่ยังเป็นพลังสำคัญที่ส่งต่อคุณค่าดี ๆ ให้สังคมไทยอย่างแท้จริง
การประกาศตำแหน่ง MASTER RCD จึงไม่ใช่เพียงจุดสูงสุดของความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจ แต่คือสัญลักษณ์ของผู้นำยุคใหม่ที่พร้อมใช้ความสำเร็จของตัวเองในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับผู้คนรอบตัว เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของซูเลียนและผู้นำทุกเจเนอเรชันที่จะร่วมกันสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน