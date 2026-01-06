DMT เปิด “DMT Learning Academy” ปั้นคนเก่ง-สร้างผู้นำอนาคต ภายใต้แนวคิด Empowering Smart People for Smart Future

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เดินหน้าปรับปรุงอาคารสำนักงานด่านดอนเมืองครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมการทำงานให้สอดรับกับรูปแบบการทำงานยุคใหม่ และตอกย้ำบทบาทองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืน
การปรับปรุงครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 2 ชั้น ภายใต้ชื่อ “DMT Learning Academy” ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าพื้นที่ทำงานเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ขององค์กร โดยยึดแนวคิดหลัก “Empowering Smart People for Smart Future” สะท้อนความเชื่อของ DMT ว่าคนคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรและอนาคตของประเทศ
ด้วยลักษณะรูปแบบการทำงานขององค์กร ที่ให้บริการผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานในแต่ละสายงานมีบทบาทและความต้องการใช้พื้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นคณะผู้บริหารระดับสูงของ DMT จึงมีดำริให้ออกแบบ DMT Learning Academy ภายใต้แนวคิด People-Centric & Flexible Workspace เพื่อรองรับการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ และเปิดโอกาสให้พื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างหลากหลาย โดยนำแนวคิด Process Optimization มาปรับใช้กับการบริหารจัดการพื้นที่และรูปแบบการทำงาน ผสานอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้การใช้งานพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากห้องทำงาน สามารถปรับเป็นห้อง Training ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องประชุม หรือสตูดิโอสำหรับการสื่อสารและการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ได้อย่างคล่องตัว
นอกจากนี้ การปรับปรุงอาคารยังให้ความสำคัญกับการเลือกใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อทั้งพนักงานและสังคมในระยะยาว
การเปิด DMT Learning Academy สะท้อนวิสัยทัศน์ของ DMT ในการ พัฒนาคนจากภายใน สู่การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดมนุษนิยม ที่ให้ความสำคัญกับศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมเตรียมองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอนาคตอย่างทันท่วงทีต่อไป