DMT ส่งมอบความห่วงใย กับกระเป๋ากันง่วงให้ผู้ใช้"ดอนเมืองโทลล์เวย์"เดินทางปลอดภัยช่วงปีใหม่

วันนี้ (26 ธ.ค. 68) บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT นำโดย ดร.สัณห์ พันธ์อุไร (คนที่2จากขวา) ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและนาย นพพล โพธิ์ขี (คนที่2จากซ้าย) ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม (คนที่3จากขวา) ผบก.จร. และพ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช (คนที่3จากซ้าย) รอง ผบก.จร. ให้เกียรติร่วมมอบกระเป๋ากันง่วง “เที่ยวปีใหม่ทั่วไทย ปลอดภัยไปกับโทล์ลเวย์” กับทีม DMT เพื่อแทนความห่วงใยและร่วมรณรงค์ขับขี่อย่างมีวินัย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน ณ ด่านดินแดง 1 ทางยกระดับอุตราภิมุข