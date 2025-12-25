xs
น.1 เปิดโครงการลดอุบัติเหตุ "จุดพักใจ" อุ่นใจปีใหม่ เช็กสภาพรถฟรี 10 รายการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online-บก.จร.เปิดโครงการ "ลดอุบัติเหตุ แก้ปัญหาจราจรปีใหม่ 2568" ตรวจเช็กสภาพรถฟรี 10 รายการ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรถ และมีโครงการ "จุดพักใจ" เหนื่อยล้าแวะพักได้

วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่อาคารประสานราชกิจ กองบังคับการจราจร (บก.จร.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.เป็นประธานเปิดโครงการ "ลดอุบัติเหตุ แก้ปัญหาจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569" พร้อมมอบนโยบายการบริหารงานด้านความมั่นคงและการจราจร แก่ผู้บังคับบัญชา บก.จร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร.และ พ.ต.ท.ธราธิป ดิษฐ์ศิริ รอง ผกก.5 บก.จร.พร้อมตำรวจ กก.5 บก.จร.ร่วมพิธีเปิดและรับฟังมอบนโยบาย


พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร จึงต้องยกระดับการทำงานด้วยการวางแผน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ประเมินโอกาสความสำเร็จ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านการตรวจเช็กสภาพรถฟรี 10 รายการ

ในด้านการแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ มีการกำหนดแนวทางให้มุ่งลดอุบัติเหตุ เพิ่มความคล่องตัวในการจราจร และลดผลกระทบด้านมลภาวะ พร้อมเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุจุดเกิดเหตุซ้ำซาก และวางแผนแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์วิกฤติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พ.ต.อ.ณัทศิต กล่าวว่า การเปิดโครงการในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการประชาชนภาคีของ กก.5 บก.จร.โดยมีการตรวจเช็กระยะรถฟรีเบื้องต้น 10 รายการ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจเช็กควันดำ หากเกินค่ามาตรฐานจะมีใบแจ้งเตือนให้ไปปรับปรุง โดยมีระยะเวลาภายใน 30 วัน

อีกทั้งมีโครงการ "จุดพักใจ" ที่เปิดให้บริการเป็นจุดพักผ่อน สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่รู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนล้า รวมถึงผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่ปริมาณไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วขับต่อไม่ไหว สามารถใช้บริการได้ฟรีในช่วงเวลากลางคืน และมีบริการเรียกรถในแอปฯ ไปส่งถึงปลายทาง หรือผู้โดยสารรถสาธารณะ รู้สึกไม่ปลอดภัยและเป็นอันตราย หากเจอจุดพักใจสามารถแจ้งตำรวจได้เช่นกัน


ทั้งนี้ รายการตรวจเช็กสภาพฟรี 10 รายการ ประกอบด้วย 1. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ 2. ตรวจเช็กน้ำกลั่น/น้ำมันเครื่อง/น้ำมันเบรก น้ำมันครัชท์ 3. ตรวจเช็กหม้อน้ำ 4. ตรวจวัดความดันลมยาง 5. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ 6. พ่วงแบตเตอรี่ 7. ตรวจสอบรถที่เกิดอุบัติเหตุตามที่ร้องขอ หรือกรณีสื่อมวลชนให้ความสนใจ 8. ตรวจเช็กระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน 9. ความตึงของสายพานพร้อมปรับตั้ง 10. ตรวจการทำงานของไฟฟ้าส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ.

