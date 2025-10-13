PMAT จัดงาน “International HR Conference 2025” ยกระดับ HR ไทยสู่อนาคต ผ่านมุมมองกูรูระดับโลก

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดงาน Exclusive Preview PMAT 60: Legacy & Future Talk ในโอกาสปีแห่งการฉลองวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการขับเคลื่อนวงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไทยก่อนที่จะจัดงานยิ่งใหญ่ “International HR Conference 2025” ระหว่างวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มุ่งยกระดับขีดความสามารถของ “คนทำงานไทย” ให้พร้อมก้าวสู่อนาคต ผ่านการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ผสมผสานมุมมองด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ซีอีโอและผู้นำองค์กรชั้นนำของประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมเปิดมุมมองใหม่จาก สองกูรูระดับโลก ที่จะมาร่วมจุดประกายแนวคิดการพัฒนา “คน” เพื่อขับเคลื่อน “องค์กร” ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
งานนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้การเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี PMAT ที่ตอกย้ำบทบาทของสมาคมในฐานะผู้นำทางความคิด (Thought Leadership) ด้านการบริหารคนของประเทศไทย สุดคนึง ขัมภรัตน์ เน้นย้ำบทบาท PMAT ในวาระ 60 ปี
เดินหน้าพัฒนา “คน” เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
สุดคนึง ขัมภรัตน์ นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กล่าวถึงจุดยืนของสมาคมว่า ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา PMAT ยังคงยึดมั่นในพันธกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กร และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ผู้นำองค์กร และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในวาระครบรอบ 60 ปี สมาคมฯ จัดงานมหกรรมความรู้ระดับนานาชาติ “International HR Conference 2025” ภายใต้แนวคิด HR DAY – PMAT 60th Anniversary: The People & HR Legacy, People Leadership and Legacy for a Sustainable Future ระหว่างวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้อง Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานจะมีการระดมแนวคิดและประสบการณ์จาก Top CEO และผู้นำองค์กรแถวหน้าของประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านเศรษฐกิจและการบริหารคน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ “แนวโน้มการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความไม่แน่นอน” พร้อมทั้งแนวทางการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางให้ผู้นำและผู้บริหาร HR ไทยสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
PMAT พร้อมส่งมอบประสบการณ์ Beyond Conference ผ่านการออกแบบ 7 Main Stages – 7 Learning Series
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้ออกแบบอีเวนต์ครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่และครอบคลุมกว่าทุกปี
ภายใต้คอนเซ็ปต์การเรียนรู้แห่งอนาคต ผ่าน 7 Series สุดเข้มข้น ที่เชื่อมโยงทั้งมุมมองระดับโลกและแนวปฏิบัติจริงขององค์กรไทย ได้แก่
1. Global Expert Forum – ส่งไม้ต่อแนวคิดจาก “บิดาแห่ง HR สมัยใหม่” Dave Ulrich ผู้พลิกบทบาท HR จากฟังก์ชันสนับสนุนสู่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาสู่ยุคของนักกลยุทธ์วัฒนธรรมองค์กรระดับโลก Erin Meyer ผู้เขียนหนังสือขายดี The Culture Map และ No Rules Rules (ร่วมกับ Reed Hastings ซีอีโอ Netflix) ถ่ายทอดแนวคิดการทำงานและภาวะผู้นำในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. People & Economic Forum – เจาะลึกแนวโน้มเศรษฐกิจและเมกะเทรนด์ที่จะกำหนดทิศทางใหม่ของโลกธุรกิจ วิเคราะห์กลยุทธ์ที่องค์กรควรเดิน โอกาสที่ต้องคว้าและแนวทางพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. CEO x CPO Fireside Chat – สนทนาเชิงกลยุทธ์ระหว่าง CEO และ CPO เพื่อค้นหาคำตอบว่า “ทำไมบทสนทนาระหว่างผู้นำธุรกิจและผู้นำด้านคนถึงสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
4. Wisdom of Asia – ถ่ายทอดแนวคิดและภูมิปัญญาแห่งเอเชียที่มุ่งเชื่อมโยง “กาย ใจ และงาน” เข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิดหลัก “พลังที่ยั่งยืน เริ่มจากความสงบในใจ” เพื่อสร้างสมดุลและพลังภายในให้กับคนทำงานยุคใหม่
5. Locker Room Challenges –ถ่ายทอดมุมมองการพัฒนาคนเก่งเช่นเดียวกับการฝึกนักกีฬาทีมชาติที่ต้องอาศัยทั้งพลังกายและพลังใจเพื่อผ่านแรงกดดันและอุปสรรคเหมือนอยู่ในสนามแข่งขันจริง
6. HUMAN - AI Synergy Challenges –เวทีสำรวจบทบาทใหม่ของ HR ในยุคที่ AI เป็น “คู่คิด–คู่ทีม” ในการพัฒนาคนและองค์กร เปิดมุมมองต่อโอกาสจากเทคโนโลยีควบคู่กับการรักษาสมดุลระหว่าง “ประสิทธิภาพ” และ “ความเป็นมนุษย์”
7. Leadership Fireside Chat: Legacy X Next Wave – เวทีสนทนาระหว่างผู้นำ Heritage Brand และผู้นำรุ่นใหม่
Trendsetter ถ่ายทอดแรงบันดาลใจและไอเดียสดใหม่ในการพลิกโฉมองค์กรท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผศ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการสมาคม PMAT กล่าวเพิ่มเติมว่า “ภายในงานจะประกอบด้วย 2 Forums, 2 Challenges และ 3 Fireside Chats ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแรงบันดาลใจจากผู้นำระดับโลกและนักปฏิบัติจริง”
2 Forums จะเป็นเวทีใหญ่แห่งอนาคต ที่รวมวิสัยทัศน์ของผู้นำระดับโลกมาร่วมถอดรหัสเทรนด์และกลยุทธ์ ที่จะกำหนดทิศทางธุรกิจและการบริหารคนในอนาคต ขณะที่ 2 Challenges จะเป็นเวทีแห่ง “โจทย์จริงและคำตอบที่ใช่” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ท้าทายที่สุด พร้อมแนวทางแก้ไขจากผู้นำและผู้ปฏิบัติจริง ที่จะจุดประกายแนวคิดใหม่ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง และ 3 Fireside Chats จะเปิดพื้นที่บทสนทนาอย่างเป็นกันเองกับผู้นำองค์กรระดับประเทศ ถ่ายทอดเบื้องหลังความคิด มุมมองชีวิต และบทเรียนแห่งการเติบโตที่มักไม่ค่อยถูกเล่าบนเวทีทั่วไป”
นอกจากนี้ ภายในงาน Exclusive Preview PMAT 60: Legacy & Future Talk ยังมีการจัดเสวนาขนาดย่อม ถ่ายทอดมุมมองที่น่าสนใจจากสองผู้บริหารไทยที่ติดตามแนวคิดของสองกูรูระดับโลก Dave Ulrich และ Erin Meyer สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของสองนักคิดที่มีต่อแนวทางการบริหารคนยุคใหม่
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และแฟนพันธุ์แท้ของแนวคิดจาก “บิดาแห่ง HR สมัยใหม่” Dave Ulrich กล่าวว่า “วิวัฒนาการทางความคิดของ Dave Ulrich ไม่เคยหยุดนิ่ง ตั้งแต่ผลงานระดับตำนานอย่าง HR Champion ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1997 และยังคงทรงอิทธิพลมาถึงปัจจุบัน Dave Ulrich คือกูรูผู้มาก่อนกาลที่มองว่า HR ไม่ใช่เพียงฝ่ายสนับสนุน แต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโตและคนทำงานเก่งขึ้น ในฐานะ Strategic HR อย่างแท้จริง”
รศ.ดร.สมบัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน Dave Ulrich กำลังเตรียมออกหนังสือเล่มใหม่ ว่าด้วยบทบาทของ Strategic HR
ที่ต้องเดินหน้าต่อไปเชื่อมโยงกับแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) เพื่อเติมเต็ม “ระบบนิเวศแห่งการสร้างคน” ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
“Dave Ulrich เคยกล่าวว่า ‘HR เริ่มต้นที่ธุรกิจ และจุดสิ้นสุดของงานคือความสำเร็จทางธุรกิจ’ — HR ต้องช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่จะทำได้ ต้องเข้าใจธุรกิจเสียก่อน นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของโลก HR ยุคใหม่ ที่ต้องมองภาพใหญ่ของ Ecosystem มากกว่าระดับองค์กรเพียงอย่างเดียว แนวคิดของ Dave Ulrich พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่เน้นโครงสร้างองค์กรแบบลำดับชั้น สู่แนวทางการเชื่อมโยงเป็นระบบ และล่าสุดคือแนวคิด ‘Organizational Ecosystem’ ที่มององค์กรในบริบทของระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน” รศ.ดร.สมบัติ กล่าวสรุป
ขณะเดียวกัน ภคภัค สังขะสุนทร People Director บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (Finnomena) ซึ่งเป็น FinTech Startup
ด้านการบริหารการลงทุนและนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการทำงานแบบ Hybrid Working ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองต่อแนวคิดของ Erin Meyer กูรูด้านวัฒนธรรมองค์กรระดับโลก กล่าวว่า “Erin Meyer ไม่ได้เป็น HR โดยตรง แต่เป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการร่วมงานกับ Reed Hastings ซีอีโอของ Netflix เพื่อร่วมกันเขียนหนังสือชื่อ No Rules Rules ที่ช่วยให้คนทั่วโลกเข้าใจวิธีคิดและแนวทางการสร้างคนแบบเน็ตฟลิกซ์”
เขาอธิบายว่า จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้อยู่ที่การที่อีรินเข้าไปสัมภาษณ์พนักงานของเน็ตฟลิกซ์โดยตรง แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือที่อธิบายถึง “วัฒนธรรมองค์กรแบบเปิดกว้าง” ซึ่งแตกต่างจากองค์กรทั่วไป โดยหนึ่งในแนวคิดที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดคือข้อความว่า “We are a team, not a family — พวกเราคือทีม ไม่ใช่ครอบครัว เพราะครอบครัวอาจต้องดูแลกันตลอดเวลา แต่ทีมต้องอุทิศทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในฐานะแชมป์เปี้ยน”
“แนวคิดของเน็ตฟลิกซ์ที่ Erin Meyer ถ่ายทอดไว้นั้น เต็มไปด้วยเรื่องราวเบื้องหลัง (behind the scene) ที่ต้องอ่านและวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าใจว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่นและให้ความสำคัญกับ ‘ความรับผิดชอบและอิสระ’
สามารถเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ได้อย่างไร” ภคภัคกล่าวทิ้งท้าย
ภคภัค กล่าวต่อว่า แนวคิดของ Erin Meyer ที่ปรากฏในหนังสือ No Rules Rules มีจุดเน้นสำคัญอยู่ 2–3 ประเด็นหลัก ซึ่งสะท้อนถึง “วัฒนธรรมองค์กรแบบเน็ตฟลิกซ์” ที่แตกต่างและทรงพลังอย่างยิ่ง
1. Feedback คือรากฐานของการเติบโต
Erin Meyer เชื่อว่า Feedback เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร แต่จะได้ผลก็ต่อเมื่อมาจาก “ความตั้งใจติเพื่อก่อ” ไม่ใช่เพียงการวิจารณ์เพื่อระบายอารมณ์ เพราะแม้คำพูดจะมีเหตุผล แต่หากขาดศิลปะในการสื่อสาร ก็อาจทำให้ผู้ฟังหมดพลังใจไปหลายวัน เธอจึงเน้นว่า “ศิลปะของการให้ Feedback ต้องมีทั้งความจริงใจและความระมัดระวัง”
2. Talent Density หรือ ‘ความหนาแน่นของคนเก่ง’
หมายถึงการไม่เพียงดึงคนเก่งเข้ามาในองค์กร แต่ต้องทำให้คนที่อยู่
“เก่งขึ้นกว่าเดิม” และสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสามารถระดับสูง Erin Meyer อธิบายว่า Netflix ใช้ “ยาแรง” อย่าง Performance เป็นตัวเร่งสำคัญในการพัฒนาคนและรักษามาตรฐานของทีมให้สูงอย่างต่อเนื่อง
3. Keeper Test – คำถามวัดใจผู้นำ
แนวคิดนี้ชวนให้หัวหน้างานทุกระดับถามตัวเองว่า “ถ้าวันนี้คนคนนี้ลาออก องค์กรจะเดือดร้อนหรือไม่?” ถ้าคำตอบคือ “ไม่”
ก็อาจถึงเวลาต้องปล่อยเขาไป เพื่อเปิดทางให้กับคนที่สร้างคุณค่ามากกว่าเดิม แม้แนวคิดนี้จะฟังดูเข้มข้นและท้าทาย แต่ก็สอดคล้องกับปรัชญาของ Netflix ที่ว่า “We seek for excellence” — เพราะที่นี่ ทุกคนล้วนแสวงหาความเป็นเลิศอย่างแท้จริง
การเสวนาในงานแถลงข่าวครั้งนี้จึงเปรียบเสมือน “การอุ่นเครื่อง” ก่อนก้าวสู่เวทีใหญ่ของจริงในงาน International HR Conference 2025 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้อง Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะอัดแน่นไปด้วยสาระและประสบการณ์จากผู้นำระดับประเทศและกูรูจากทั่วโลก พร้อมแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ผู้ร่วมงานจะได้รับอย่างเต็มอิ่ม ในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสร้างผู้นำของ PMAT สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่น “ยกระดับคนทำงานไทยให้ก้าวสู่สุดยอดทุนมนุษย์” พร้อมวางจุดยืนในฐานะ “Interchange เชื่อมโยงเครือข่าย HR ทั่วประเทศ” งาน HR DAY 2025 – PMAT 60th Anniversary: The People & HR Legacy จึงถือเป็นผลรวมของความสำเร็จที่สมาคมได้สั่งสมมาตลอดหกทศวรรษ และกลั่นออกมาเป็นผลึกแห่งองค์ความรู้ พร้อมส่งต่ออย่างเต็มพื้นที่ทุกตารางเมตรของงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของคนทำงานไทยไปข้างหน้า