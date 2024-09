แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ส่งเสริมพลังผู้นำท้องถิ่นรุ่นใหม่ด้วยการจัดงาน "NextGen Conference" ครั้งแรกในประเทศไทย

ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่ในแวดวงงานบริการอยากมาร่วมงานด้วยโดยการจัดงาน "NextGen Conference" ครั้งแรกที่โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา การประชุมนี้เน้นย้ำถึงขั้นตอนเชิงรุกที่บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อดึงดูด สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมพลังให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดดเด่นในอุตสาหกรรมนี้บัณฑิตที่อยู่ในกลุ่ม Gen-Y (มิลเลนเนียล) และ Gen-Z นำมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตมาสู่โลกธุรกิจ มุมมองที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทักษะด้านดิจิทัล และค่านิยมที่หลากหลายของพวกเขากำลังมีอิทธิพลอย่างมากต่ออนาคตของธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้ง Next Gen Business Councils ผ่านเครือข่าย Marriott Business Councils ทั่วโลก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้นำรุ่นเยาว์ ดึงเอาความเชี่ยวชาญของพวกเขามาใช้ พร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆNextGen Conference ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2567 เป็นงานระดมพลผู้แทนจาก Next Gen Business Council ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 100 คนทั่วประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของธุรกิจใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation) ความยั่งยืนและผลกระทบทางสังคม (Sustainability & Social Impact) การสร้างชุมชนและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Creating Community & Inclusive Culture) และการพัฒนาอาชีพ (Career Development)การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการเสวนาแบบ "fireside chat" กับผู้บริหารระดับสูงของแมริออท ได้แก่ แอนดรูว์ นิวมาร์ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน); แบรด เอดแมน รองประธานตลาด ประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมาร์; ปรียา ปันจิการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาค ประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมาร์; และวินเซนต์ แวน แมคเคอเลน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาค ประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ โดยผู้ร่วมเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับสมาชิก Next Gen และรับฟังข้อเสนอแนะของพวกเขา มีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ JW Garden อันสงบเงียบเพื่อประกาศยกย่องผลงานอันโดดเด่นของทีมและเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านความยั่งยืนผู้แทนรุ่นเยาว์ยังได้รับข้อมูลเชิงลึกจากวิทยากรรับเชิญ เช่น มิเชล เฟลเดอร์ (Michele Felder) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและความยั่งยืนระดับนานาชาติ และซินเธีย วีคส์ (Cynthia Weeks) ผู้ก่อตั้ง Good Drop Water ซึ่งได้ส่งต่อความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพในโรงแรม มีการจัดเวิร์คช็อปด้านความยั่งยืนใน JW Garden ของรีสอร์ท และสมาชิกทีม Next Gen ยังได้บรรจุและแจกจ่ายอาหารกล่องให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น การประชุมสองวันสิ้นสุดลงด้วยคำปราศรัยที่สร้างแรงบันดาลใจโดย ดาริน ฮัดสัน (Daryn Hudson) ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท และประธานร่วมแมริออท บิสเนส เคาน์ซิล ประเทศไทยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องด้านความมุ่งมั่นในการดูแลและพัฒนาพนักงานของบริษัท บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน "Best Companies to Work For" ของ Fortune 100 ตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับเมื่อกว่า 25 ปีที่แล้ว และได้รับการจัดอันดับในท็อป 10 ในปี 2567 ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงและทัศนคติของผู้คนเปลี่ยนไป บริษัทได้เปิดตัวโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ หลายโครงการที่มุ่งดึงดูดและรักษามืออาชีพรุ่นเยาว์ที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนี้ในอีกหลายปีและทศวรรษข้างหน้าตัวอย่างเช่น โครงการ iJobs ที่กำลังปรับเปลี่ยนคำนิยามของงานในโรงแรมแบบเดิม ๆ โดยเปลี่ยนจากบทบาทที่เน้นงานเฉพาะทางไปสู่การพัฒนาความเชี่ยวชาญขอบเขตที่กว้างขึ้น ในระดับบุคคล สิ่งนี้ช่วยให้มีโอกาสในการเติบโตในเส้นทางอาชีพและการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้พนักงาน หลังจากการทดลองที่ประสบความสำเร็จในปี 2566 แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมรายใหญ่รายแรกที่นำโครงการนี้มาใช้ทั่วทั้งภูมิภาค โดยมีกำหนดเปิดตัวเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 2567"โลกกำลังเปลี่ยนแปลง นายจ้างต้องเปิดรับเอาแนวคิดใหม่ ๆ มิฉะนั้นจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ที่แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เราพยายามมองหาช่องทางในการลงทุนพัฒนาพนักงานของเราและสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั่วทั้งองค์กรและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ ด้วยการดำเนินการเชิงรุกในการรับฟังพนักงานรุ่นใหม่ของเราและนำแนวคิดของพวกเขามาใช้ เราสามารถสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมนี้ที่มีความคิดก้าวหน้าและทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมต่างๆ เช่น NextGen Conference มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดอนาคตของบริษัทของเรา" แอนดรูว์ นิวมาร์ค (Andrew Newmark) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล – เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) กล่าว"กุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวของธุรกิจใด ๆ คือ การให้เครื่องมือที่จำเป็นแก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเขาเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ จากการที่ได้พบปะกับพนักงานรุ่นใหม่ของเราในประเทศไทย และจัดหาปัจจัยสนับสนุนที่จำเป็น และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุด เราสามารถพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีพลังซึ่งนำวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกของเราไปสู่การปฏิบัติ NextGen Conference ครั้งแรกของเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง และเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ Next Gen Business Council ของเราเพื่อผลักดันธุรกิจของเราในประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป" แบรด เอดแมน รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ กล่าวเสริมอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ที่ www.marriott.com/culture-and-จากซ้ายไปขวา: การสนทนาแบบ "fireside chat" กับผู้บริหารระดับสูงของแมริออท รวมถึง แอนดรูว์ นิวมาร์ค (Andrew Newmark) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) (คนที่ 2 จากซ้าย); แบรด เอดแมน (Brad Edman) รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ (คนที่ 3 จากซ้าย); ปรียา ปันจิการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาค ประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ (คนที่ 2 จากขวา); และวินเซนต์ แวน แมคเคอเลน (Vincent van Mechelen) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น ประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ (คนที่ 3 จากขวา); การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความยั่งยืน นำโดยเชฟซิลวาโน (Chef Silvano) ณ JW Garden โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา