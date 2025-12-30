ม.แม่ฟ้าหลวง ผนึกกำลัง Novavida–Innovate Biotech วางรากฐานผู้นำเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของไทย

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ของเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของประเทศ ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Novavida Integrative Medical Center และ Innovate Biotech Laboratory เพื่อบูรณาการการศึกษา งานวิจัย และการแพทย์เชิงปฏิบัติในศาสตร์ด้าน Anti-Aging & Regenerative Medicineอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์เชิงผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ โดยมุ่งเชื่อมโยงการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเข้ากับการวิจัยเชิงลึกและการประยุกต์ใช้จริงในคลินิก สร้างโมเดลการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่หยุดอยู่เพียงทฤษฎี แต่สามารถต่อยอดสู่การรักษาที่ตอบโจทย์สุขภาพในโลกยุคใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญกับการป้องกันโรค การรักษาที่ต้นเหตุ และการชะลอความเสื่อมในระดับเซลล์และอวัยวะ
นายแพทย์ จรัสพล รินทระ รักษาการคณบดี สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ความร่วมมือกับภาคเอกชนในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง และกระบวนการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในวงการเวชศาสตร์ชะลอวัย
ด้าน นายอนพัทย์ ภักดีสุขอนันท์ ผู้จัดการทั่วไป Novavida Integrative Medical Center และ Innovate Biotech Laboratory ระบุว่า การเป็นผู้นำด้านการแพทย์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์ชะลอวัย จำเป็นต้องมีระบบที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยเชิงลึก และโครงสร้างพื้นฐานด้านห้องปฏิบัติการเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร เพื่อให้แนวคิด Personalized Medicine สามารถนำไปใช้จริงและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อผู้ป่วยและระบบสุขภาพ
พิธีดังกล่าวสิ้นสุดลงด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ระหว่าง นายแพทย์ จรัสพล รินทระ และ คุณอนันต์ ทวีแสงศิริ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Novavida Integrative Medical Center และ Innovate Biotech Laboratory สะท้อนเจตนารมณ์ร่วมกันในการวางรากฐานระบบนิเวศด้าน การศึกษา–การวิจัย–การแพทย์เชิงปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของประเทศไทยสู่ระดับสากล
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและภาคีเครือข่าย ในการเป็น ผู้นำทางความคิด (Thought Leader) และ ผู้บุกเบิก (Pioneer) ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของประเทศ พร้อมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในระยะยาว