“ทมอดาซิตี้” รุกล้ำหรือพัฒนา? อ.ปานเทพจวกแหล่งฟอกเงิน-ค้ามนุษย์ ขอทุบทิ้งทันที

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ออกโรงประณามโครงการ “ทมอดาซิตี้” ใกล้ชายแดนตราดว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงชาติ เรียกร้องให้ปิดและทุบทิ้งทันที เหตุกล่าวหาว่าเป็นแหล่งกาสิโน ฟอกเงิน และค้ามนุษย์ ไม่ควรเปิดด่านถาวรหรือใช้ประโยชน์ร่วมจนกว่าจะเคลียร์ปัญหาทุกข้อ
วันนี้ (23 ก.ย.) เพจ “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์“ หรือ อาจารย์ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดี สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “ด่านทำลายชาติ! ปิดและทุบทิ้งอย่างเดียวออกญาตรีเพียบ เจ้าของโครงการ “ทมอดาซิตี้”สร้างอาคารกาสิโนในจังหวัดตราด ประเทศไทย ซึ่งเป็นออกญาตรีเพียบ ประธานกรรมการบริษัท MDS Heng He Investment จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่สหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำในฐานะบริษัทผู้ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นศูนย์หลอกลวงเงินดิจิตัล ของประเทศกัมพูชา ซึ่งทำร้ายคนไทยและคนทั้งโลก อีกทั้งประเทศไทยสร้างถนนสี่เลนในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และผลักดันจะให้เปิดด่านถาวร “บ้านท่าเส้น” ให้ได้
มาวันนี้มีการ “โยนหินถามทาง” จะต่อรองไม่ให้ทุบทิ้งและแบ่งผลประโยชน์ใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้น ตอบเลยไม่ได้เด็ดขาด ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ถูกต้อง ขออนุญาตไม่ถูกต้อง รุกล้ำแผ่นดินไทย แถมยังเป็นแหล่งอาชญากรทางเทคโนโลยีทำร้ายคนไทยและคนทั้งโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งฟอกเงิน ค้ามนุษย์ เป็นภัยคุกคามความมั่นคงต่อประเทศไทย
ต้องปิดด่าน ทุบทิ้งอย่างเดียว จนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพเป็นภัยคุกคามความมั่นคงต่อประเทศไทย
มิน่าเล่าคนขายชาติมุ่งแต่สอดไส้ จะเปิดด่านจันทบุรีและตราดให้ได้ท่าเดียว
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
21 กันยายน 2568