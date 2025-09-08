“ปานเทพ” ชี้ทางรอดเพื่อไทย-ภูมิใจไทย! แนะ "ทักษิณ" น้อมรับคำพิพากษา ส่วน "ภูมิใจไทย" ต้องฉีก MOU

อาจารย์ปานเทพ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการฯ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกมาให้ความเห็นถึงวิกฤตความเชื่อมั่นของสองพรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย ชี้ทางเดียวที่จะกอบกู้สถานการณ์ได้คือ "ทักษิณ" ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรม ขณะที่ "ภูมิใจไทย" ต้องกล้าฉีกข้อตกลงสำคัญ หากต้องการพิสูจน์ความจริงใจกับประชาชน
วันนี้ (8 ก.ย.) อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นักวิชาการและคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว แสดงทัศนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย โดยอาจารย์ปานเทพระบุว่าพรรค
เพื่อไทยจะสามารถกอบกู้สถานการณ์และฟื้นความเชื่อมั่นจากประชาชนได้ก็ต่อเมื่อ "ทักษิณมาน้อมรับคำพิพากษา" ซึ่งสะท้อนถึงประเด็นทางกฎหมายและธรรมาภิบาลที่ยังคงเป็นคำถามคาใจสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ในขณะเดียวกัน ท่านได้กล่าวถึงพรรคภูมิใจไทยว่า จะสามารถ "วัดความจริงใจ" ได้ด้วยการ "เลิก MOU 2543 MOU 2544"
ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงในวงการการเมืองและเป็นที่จับตาของประชาชนถึงแนวทางและเจตนารมณ์ของพรรคในการบริหารประเทศในอนาคต