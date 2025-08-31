โพล ชี้ คนไทย 62.9% ไม่อยากเห็น ปชน.จับมือ ภท. เชื่อ ปชน.ซ่อนดีลลับช่วย 44 สส.พ้นผิด หากเลือกจับมือ ภท. มองเป็นผลเสียมากกว่า

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เผยว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ได้ทำการสำรวจประชาชนทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 1,500 คน โดยได้สอบถามถึงเรื่อง "ทิศทางการจัดตั้งรัฐบาล ของพรรคประชาชน"
โดยได้สอบถามว่า อยากเห็นพรรคประชาชน จับมือกับพรรคภูมิใจไทย ในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งเสียงผู้สำรวจส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ไม่อยากเห็น 30.5% และ ไม่อยากเห็นอย่างยิ่ง 12.9% ขณะเดียวกันผู้ให้สำรวจบางส่วนลงความเห็นว่า อยากเห็นอย่างยิ่ง 13.5% และ อยากเห็น 12.8% สำหรับส่วนที่เหลืออีก 20.2% ระบุว่า ไม่แน่ใจ
พร้อมกับได้สำรวจต่อว่า "สาเหตุใดที่เป็นไปได้มากที่สุดที่พรรคประชาชนจะตัดสินใจสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย" ผลปรากฏว่า เพื่อทำข้อตกลงทางการเมืองในการช่วยเหลือกลุ่ม สส.44 คน ให้พ้นผิด 42.5% มีอุดมการณ์และนโยบายที่สอดคล้องกัน 17.4% เพื่อสนับสนุนให้คุณอนุทิน ชาญวีรกุล (หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย)ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 15.5% เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายต่างๆต่อได้ 10.4%
และเมื่อถามถึงมุมมองต่อการที่พรรคใหญ่สองพรรคจับมือกันจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อระบบการเมืองไทยในภาพรวมอย่างไรบ้าง ผลสำรวจออกมาว่า ผลเสียมากกว่า 62.9% ผลดีมากกว่า 7.7% และยังไม่แน่ใจ 29.4%