พลังมวลชนให้กำลังใจทหารชายแดนตราด ย้ำ ‘ทวงคืน 17 จุดไม่ได้ไม่เปิดด่านฯ"

ตราด- พลังมวลชนตราด-จันทบุรี ให้กำลังใจทหารพรานนาวิกโยธินถึงฐานบ้านชำราก มอบเสบียง-ยุทธปัจจัยช่วยสร้างบังเกอร์ ประกาศจุดยืน ‘ทวงคืนผืนดิน 17 จุดไม่ได้จะไม่ยอมให้มีการเปิดด่านฯหากแผ่นดินไทยได้คืนไม่ครบ
วันนี้ (21 ก.ย.) กลุ่มพลังมวลชนคนรักชาติจากจังหวัดตราด และจันทบุรี รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ ต.ชำราก รวมทั้งสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวตราด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า และสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราด กว่า 200 คน ได้รวมตัวกันที่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 535 บ้านชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด เพื่อให้กำลังใจทหารพราน
พร้อมมอบสิ่งของ ปูน 40ลูก ยางรถยนต์กว่า 300เส้นและร่วมกันทำกระสอบทรายเพื่อทำบังเกอร์ให้กับทหารพรานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดน
จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมกันถือธงชาติ และป้ายที่มีข้อความฃ “ทวงคืน แผ่นดินไทย 17 จุด ย้ำไม่ยอมให้เปิดด่านถาวรหากแผ่นดินไทยยังไม่กลับคืนครบ ก่อนร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงสัญลักษณ์แห่งความรักชาติ รักทหาร
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมประกาศว่า จะรักษาดินแดนไทยไม่ให้เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียว
ด้าน นางอิศรา อิงคเพียงกุล แกนนำกลุ่มคนรักชาติ เผยว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เกิดจากการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของชาวจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และเพื่อมาสังเกตการณ์สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนให้เห็นด้วยตาตนเอง คลายข้อสงสัยและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
" วันนี้เรามาด้วยกำลังใจที่เต็มร้อย ถึงแม้จะเป็นผู้หญิง แตาเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทหารของเรา ถ้าเกิดอะไรขึ้นมา พวกเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและสู้ไปด้วยกัน และยังขอขอบคุณชาวจันทบุรีที่เดินทางมาร่วมแสดงพลังในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความรักชาติและความสามัคคีของคนในภาคตะวันออกที่ไม่ทอดทิ้งกัน"นางอิศรา กล่าว
เช่นดียวกับ นายวิชิต สุกระสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด พร้อมสมาชิกที่เดินทางไกลจากเกาะช้างมายังบ้านชำราก เพื่อยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นแม้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอยู่บ้าง จากความกังวลในการเดินทางมายังจังหวัดตราด แต่ยืนยันว่าผลกระทบยังไม่รุนแรงมากนัก และต้องการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวทุกคนว่า จ.ตราด ยังคงมีความปลอดภัยสูง
" จ.ตราด เรายังมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เพราะพี่ๆ ทหารได้ช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ และสถานการณ์ในปัจจุบันก็ไม่ได้มีความวุ่นวาย ขอให้นักท่องเที่ยวสบายใจได้ว่าเดินทางมาเที่ยว จ.ตราดได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป้าหมายสำคัญของการมาในครั้งนี้คือการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร โดยภาคเอกชนยืนยันว่าจะคอยให้การสนับสนุนในสิ่งที่สามารถทำได้ ขอส่งกำลังใจให้เต็มที่ อะไรที่เราสนับสนุนได้ เราก็จะช่วยอย่างเต็มความสามารถ" นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด กล่าว
ด้าน นายกิตติธัช พรหมเผ่า ตัวอแทนมูลนิธิธรรมนัส ว่า การส่งมอบครั้งนี้สืบเนื่องจากการประสานงานของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำบังเกอร์มามอบให้ แต่ยังขาดปูนซีเมนต์สำหรับทำฐานที่มั่นคงแข็งแรง จึงได้มีการร้องขอการสนับสนุนเพิ่มเติมมายังทีมงานของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับการอนุมัติและดำเนินการจัดส่งอย่างเร่งด่วน
และนอกจากปูนซีเมนต์ที่นำมามอบในวันนี้แล้ว หน่วยทหาร ยังมีความต้องการใช้รถแบ็กโฮขนาดเล็กเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายบังเกอร์เข้าประจำที่ และช่วยในการตักทรายใส่กระสอบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานกับผู้ใหญ่เพื่อนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยสนับสนุนโดยเร็วที่สุด
พร้อมบอกอีกว่า ร้อยเอกธรรมนัส ฝากกำลังใจมายังกำลังพลทุกนายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า พร้อมทั้งขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดตราดที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เสมอมา โดยยืนยันว่าหากมีความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในพื้นที่ชายแดน ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นกัน