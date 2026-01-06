NSM ชวนแก๊งตัวจิ๋วมาปล่อยพลัง ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2569”

เตรียมตัวให้พร้อม ปักหมุดวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 วันเด็กปีนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จับมือพันธมิตรเนรมิตงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569” ภายใต้ธีมสุดสร้างสรรค์ ‘Future Maker - นักสร้างอนาคตตัวจิ๋ว’ ตอบรับคำขวัญวันเด็กปี 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” งานนี้ไม่ได้มีแค่ความรู้ แต่เราจะพาเด็กๆ ไปตะลุยโลกกว้าง เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงแบบจัดเต็ม ครอบคลุมพื้นที่ความสนุกใน NSM ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ รวมถึงจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้งที่เชียงใหม่ นครราชสีมา และ Space Lab by NSM จ.ขอนแก่น"
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เผยว่า งาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569’ ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Future Maker - นักสร้างอนาคตตัวจิ๋ว’ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ และเยาวชนได้สัมผัสกับการเรียนรู้อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิดเล่นก็ได้ ลงมือทำก็สนุก วิทยาศาสตร์สัมผัสจับต้องได้ กิจกรรมภายในงานครอบคลุมสาระวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับเด็กๆ และเยาวชนทุกระดับ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังให้เด็กๆ และเยาวชนเริ่มต้นการคิดอย่างมีเหตุมีผล โดยงานฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2569 นี้ โดย NSM ได้กระจายความสนุกไปยังพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในกำกับทั้ง 5 แห่ง เพื่อรองรับเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้
อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พบกับกิจกรรมหลายพิพิธภัณฑ์ในที่เดียว กับ 8 ZONES กิจกรรม เช่น Rescue Robot และ IT Lab จากพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม Science Show, Science Dome, Collection Tour, กิจกรรมปีนผาจำลอง จากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไขความลับของสัตว์ป่า และ Walk Rally • Museum Trail จากพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า สัมผัสประสบการณ์ชีวิตบนดวงจันทร์และอาชีพในฝันของเด็กๆ จากพิพิธภัณฑ์ใหม่ล่าสุด กับ FUTURIUM ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต พร้อมกิจกรรมพิเศษจากพันธมิตร เช่น กิจกรรม VR RESCUE BOTS ENVIROMENTAL SOLUTIONS จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม กิจกรรม RESCUE ROBOT จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กิจกรรม OB VAN Collection Show ช่อง 7 เอชดี บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และกิจกรรมพบปะนักเตะจากสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด และกิจกรรมเสริมทักษะอีกหลากหลายรูปแบบ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับของรางวัลมากมาย
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา มีทั้งนิทรรศการและลานกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น นิทรรศการ Sport Science on the move, กิจกรรมการเรียนรู้ & Workshop โคมไฟคณิตศาสตร์ ม้าโยกแสนรัก พวงกุญแจรีไซเคิล และเกมชั่งน้ำหนัก และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ชมรมเลโก้ประเทศไทย BEGINNER DANCE ACADEMY และสถาบันไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สนุกกับกิจกรรม "Maker Space" ปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรม "Science DIY" ประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. นครราชสีมา ณ เทคโนธานี ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตื่นตาไปกับการเรียนรู้เรื่อง "เทคโนโลยีการบินและอวกาศ" ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมทดลองที่ทันสมัย พร้อม Workshop สนุกๆ ที่ส่งเสริมทักษะด้านวิศวกรรมสำหรับเด็ก
Space Lab by NSM ขอนแก่น ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.ขอนแก่น สำรวจโลกแห่งดาราศาสตร์และอวกาศกับกิจกรรม "Starry Sky" และเรียนรู้พื้นฐานหุ่นยนต์กับกิจกรรม "Robot Beginner" ที่ช่วยจุดประกายเส้นทางสู่นักนวัตกรรมแห่งอนาคต
นอกจากพื้นที่หลักทั้ง 5 แห่งแล้ว กระทรวง อว.ยังขยายความสนุกไปทั่วประเทศผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 แห่ง และวิทยาลัยชุมชนกว่า 20 แห่ง รวมแล้วกว่า 46 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
ห้ามพลาด 10 มกราคม 2569 นี้ เด็กเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569” เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพาเด็กๆ และเยาวชนมาสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue หรือ โทร. 0-2577-9999 ต่อ 2122, 2123