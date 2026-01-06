ข่าวดีรับปี 69! นทท.ต่างชาติพบ "เสือดำ" ปรากฏตัวกลางแก่งกระจาน สะท้อนความสมบูรณ์มรดกโลก

นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เผยข่าวดีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสามารถถ่ายภาพเสือดำได้อย่างชัดเจนขณะเดินลงจากพะเนินทุ่ง ซึ่งสะท้อนความสมบูรณ์ของป่าไม้มรดกโลก
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เผยข่าวดีหลังเทศกาลปีใหม่ หลังนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสามารถถ่ายภาพเสือดำได้อย่างชัดเจนขณะเดินลงจากพะเนินทุ่ง บริเวณกิโลเมตรที่ 21 ถือเป็นภาพแห่งความสุขและความประทับใจอีกครั้งของนักท่องเที่ยวที่ได้เห็นสัตว์ป่าหายากในระยะใกล้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในเขตมรดกโลกทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
การพบเห็นเสือดำครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการดูแลรักษาพื้นที่ป่าให้คงความสมบูรณ์ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จนทำให้สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะเสือดำซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
แม้ว่าวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่คนไทยสามารถเข้าอุทยานแห่งชาติฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการมอบความสุขให้แก่ประชาชนเนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยเปิดให้เข้าฟรีตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 ในช่วงเทศกาลดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นจำนวนมาก เพื่อมาเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสดชื่นบนยอดเขาพะเนินทุ่ง
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แม้จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติ แต่ก็ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีโอกาสพบเห็นสัตว์ป่าหายากได้ไม่ยาก
นอกจากพะเนินทุ่งซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวหลักแล้ว อุทยานแห่งชาติยังมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติป่าละอู ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามและสามารถเดินทางได้สะดวกด้วยรถมอเตอร์ไซค์จากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมเช่ารถมอเตอร์ไซค์มาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติและความเย็นสบายของน้ำตก
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดให้บริการทุกวันและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติอันสมบูรณ์และมีโอกาสพบเห็นสัตว์ป่าหายากในแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน