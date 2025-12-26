ฮือฮา! กล้องดักถ่ายจับภาพ “เสือดำ 2 ตัว” โผล่น้ำตกป่าละอู ครั้งแรกในรอบหลายสิบปี สะท้อนผืนป่าแก่งกระจานอุดมสมบูรณ์ขั้นสุด

ประจวบคีรีขันธ์ – อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานฮือฮา กล้องดักถ่ายสัตว์ป่าจับภาพ “เสือดำ” จำนวน 2 ตัว บริเวณน้ำตกป่าละอู นับเป็นการพบพร้อมหลักฐานภาพถ่ายยืนยัน “ครั้งแรก” ในพื้นที่ดังกล่าว สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลก หลังยังพบเลียงผา กวางป่า หมาใน และสัตว์ป่าหายากอีกหลายชนิดอาศัยอยู่ต่อเนื่อง
วันนี้( 26 ธ.ค.) นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายฉลอง ทองสงฆ์ หัวหน้าเขตจัดการที่ 5 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กรณีเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยาน กจ.3 (ป่าเลา) ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า เพื่อสำรวจประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าละอู–ห้วยชลนาถ และสามารถบันทึกภาพเสือดาวหรือเสือดำได้จำนวน 2 ตัว บริเวณพื้นที่น้ำตกป่าละอู
นายมงคล ระบุว่า การตรวจพบเสือดำพร้อมหลักฐานภาพถ่ายครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการในพื้นที่น้ำตกป่าละอู ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างยิ่ง ที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความเหมาะสมของถิ่นอาศัยของสัตว์ผู้ล่าระดับสูงในผืนป่าแก่งกระจาน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
นอกจากนี้ จากการสำรวจยังพบสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ทั้งหมาใน เลียงผา กวางป่า และสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายชนิด ปรากฏตัวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าผืนป่าแก่งกระจานยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ป่าหายากของประเทศไทย
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะเดินหน้ามาตรการคุ้มครองพื้นที่ เพิ่มการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และขยายการติดตั้งกล้องดักถ่าย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานภาพประชากรสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป