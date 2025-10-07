ข่าวดี! พบ “ผีเสื้อหายาก” ในพื้นที่ อช. แก่งกระจาน พร้อมเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย. นี้

อช. แก่งกระจาน ประกาศพบ “ผีเสื้อหายาก” ที่ไม่เคยเจอมาก่อนบริเวณลานกางเต็นท์เขาพะเนินทุ่ง พร้อมประกาศเตรียมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 68 เป็นต้นไป
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพ “ผีเสื้อหายาก” ที่พบบริเวณลานกางเต็นท์เขาพะเนินทุ่ง อช. แก่งกระจาน พร้อมให้ข้อมูลว่า
ช่วงเวลาที่พะเนินปิดการท่องเที่ยว สิงหาคม-ตุลาคม นายอรรถพล เภาอ่อน หน.อช.แก่งกระจาน และนายนาวิน จุลกรัตน์ หน.เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 3 ได้สั่งการ ให้ หน.หน่วยฯ พะเนินทุ่ง ดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้ง พัฒนาหน่วยฯ ให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่สม่ำเสมอ
โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 15.20 น. นายณัฐพล ฤทธิ์น้อย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.19 (เขาพะเนินทุ่ง) ขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้พบเจอผีเสื้อที่บนลานกางเต็นท์พะเนินทุ่ง ซึ่งเป็นผีเสื้อที่พบเจอยากมาก ไม่เคยเจอมาก่อน มีลักษณะคือ "ผีเสื้อหางยาว ตาเคียวปีก ลายหยัก เป็นผีเสื้อกลางคืน" จากนี้ ฝ่ายวิชาการฯ ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จะได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจผีเสื้อชนิดนี้อย่างละเอียด เพื่อ identify ชนิดให้ชัดเจนต่อไป
ทั้งนี้ พะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาสัมผัสทะเลหมอกเมืองเพชรบุรี ทุกท่านอาจได้เจอกับผีเสื้อชนิดใหม่นี้ได้
