ข่าวดี! พบ “ผีเสื้อหายาก” ในพื้นที่ อช. แก่งกระจาน พร้อมเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากกรมอุทยานฯ
อช. แก่งกระจาน ประกาศพบ “ผีเสื้อหายาก” ที่ไม่เคยเจอมาก่อนบริเวณลานกางเต็นท์เขาพะเนินทุ่ง พร้อมประกาศเตรียมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 68 เป็นต้นไป

ภาพจากกรมอุทยานฯ
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพ “ผีเสื้อหายาก” ที่พบบริเวณลานกางเต็นท์เขาพะเนินทุ่ง อช. แก่งกระจาน พร้อมให้ข้อมูลว่า

ช่วงเวลาที่พะเนินปิดการท่องเที่ยว สิงหาคม-ตุลาคม นายอรรถพล​ เภาอ่อน​ หน.อช.แก่งกระจาน และนายนาวิน จุลกรัตน์ หน.เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 3 ได้สั่งการ ให้ หน.หน่วยฯ พะเนินทุ่ง ดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้ง พัฒนาหน่วยฯ ให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่สม่ำเสมอ

ภาพจากกรมอุทยานฯ
โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 15.20 น. นายณัฐพล ฤทธิ์น้อย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.19 (เขาพะเนินทุ่ง) ขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้พบเจอผีเสื้อที่บนลานกางเต็นท์พะเนินทุ่ง ซึ่งเป็นผีเสื้อที่พบเจอยากมาก ไม่เคยเจอมาก่อน มีลักษณะ​คือ "ผีเสื้อหางยาว ตาเคียวปีก ลายหยัก เป็นผีเสื้อกลางคืน" จากนี้ ฝ่ายวิชาการฯ ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จะได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจผีเสื้อชนิดนี้อย่างละเอียด เพื่อ identify ชนิดให้ชัดเจนต่อไป

ภาพจากกรมอุทยานฯ
ทั้งนี้ พะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาสัมผัสทะเลหมอกเมืองเพชรบุรี ทุกท่านอาจได้เจอกับผีเสื้อชนิดใหม่นี้ได้

ภาพจากกรมอุทยานฯ
ภาพจากกรมอุทยานฯ
ภาพจากกรมอุทยานฯ
ภาพจากกรมอุทยานฯ
