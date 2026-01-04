นักท่องเที่ยวฮือฮา พบ “เสือดำ” แห่งผืนป่าแก่งกระจาน เดินโชว์ตัวชัดเจน ต้อนรับช่วงปีใหม่

เพชรบุรี – นักท่องเที่ยวต่างชาติสุดประทับใจ หลังพบ “เสือดำ” สัตว์ป่าคุ้มครองหายาก ออกมาเดินอวดโฉมอย่างชัดเจน บริเวณถนนทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นอย่างมากในช่วงเทศกาลปีใหม่
วันนี้( 4 ม.ค.) นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า ได้รับภาพถ่ายจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งสามารถบันทึกภาพเสือดำ ขณะเดินออกมาจากชายป่า บริเวณกิโลเมตรที่ 21 ถนนทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง โดยเสือดำตัวดังกล่าวเดินบนถนนอย่างสงบ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ก่อนจะเดินกลับเข้าสู่ผืนป่าตามธรรมชาติ
จากการสังเกตพฤติกรรม คาดว่าเสือดำตัวนี้ออกมาหาความอบอุ่น เนื่องจากช่วงนี้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีสภาพอากาศหนาวเย็น โดยเสือดำใช้เวลาบนถนนอยู่ระยะหนึ่ง ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือหวาดกลัว ก่อนจะกลับเข้าป่าไปอย่างปลอดภัย
นายมงคลกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูหนาวนี้ พบว่าสัตว์ป่าหลายชนิดออกมาหากินและปรากฏตัวให้เห็นบ่อยครั้ง จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกคน หากพบเห็นสัตว์ป่า ควรเว้นระยะห่าง หยุดรถให้ห่างจากสัตว์ ไม่เข้าไปใกล้ ไม่ส่งเสียงดังรบกวน และห้ามให้อาหารสัตว์ป่าโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจทำให้สัตว์ป่าคุ้นเคยกับมนุษย์ และนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ทั้งต่อคนและสัตว์ป่า
ทั้งนี้ การพบเห็นเสือดำในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจาน และสะท้อนถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศไทย