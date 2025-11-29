สุดฟินทะเลหมอกยามเช้า ที่ "พะเนินทุ่ง" อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ต้อนรับลมหนาว ที่ "พะเนินทุ่ง" อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผืนป่ามรดกโลกของไทย ยามเช้ามีทะเลหมอกให้ชมแบบเต็มอิ่ม พร้อมรับอากาศหนาวที่เช้าวันนี้ อุณหภูมิบนเขาพะเนินทุ่ง ประมาณ 12 องศาเซลเซียส พร้อมชม "บัวผุด" ที่กำลังออกดอกให้ชมระหว่างทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง
บรรยากาศเช้านี้ (29 พ.ย.68) ที่ "พะเนินทุ่ง" อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผืนป่ามรดกโลกของไทย มีนักท่องเที่ยวมาชมทะเลหมอกยามเช้ากันอย่างคึกคัก ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวรับลมหนาวบนเขาพะเนินทุ่ง โดยในช่วงเช้า อุณหภูมิประมาณ 12 องศาเซลเซียส มีทะเลหมอกสวยๆ ท้องฟ้าสดใส สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
สำหรับ "อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน" มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ หน้าผาที่สวยงาม อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจานที่ประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย
โดย "พะเนินทุ่ง" ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,207 เมตร เป็นจุดชมวิวหมอกยามเช้าและดูดาวในกลางค่ำคืน มีลานกางเต็นท์ให้บริการนักท่องเที่ยว โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และร้านค้าสวัสดิการ สามารถนำเต็นท์ไปเองหรือเช่าจากอุทยานฯ ได้ การเดินทางขึ้นเขาต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4x4) เท่านั้น ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาสัมผัสบรรยากาศและถ่ายภาพความงดงามของปรากฏการณ์ธรรมชาติแห่งนี้ โดยขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สมบูรณ์
นอกจากนี้ ยังมีจุดชม "บัวผุด"ซึ่งมีจุดชมช่วงก่อนถึงแคมป์บ้านกร่าง อยู่กึ่งกลางระหว่าง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และยอดเขาพะเนินทุ่ง บัวผุดที่นี่แม้ไม่ใช่บัวผุดขนาดใหญ่ ที่พบในพื้นที่อื่นๆ แต่ก็มีจำนวนมากกระจัดกระจาย โดยลักษณะเด่นเป็นดอกเดียวขึ้นจากพื้นดิน จะออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ดอกจะบานอยู่ได้เพียง 4-5 วันเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะค่อยๆ ดำเน่าไป
