ฮือฮา! เปิดภาพหาชมยาก “หมาในมันเผือก” อาบน้ำกลางป่าแก่งกระจาน

เพชรบุรี – นักท่องเที่ยวตื่นตา! พบ “หมาใน” สีมันเผือกหายาก พร้อมฝูงลงเล่นน้ำริมสะพาน กม.9 เส้นทางบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หัวหน้าอุทยานเผยเป็นกลุ่มที่พบประจำ คาดเกิดจากความผิดปกติของเม็ดสี เตรียมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
วันนี้( 7 ส.ค.) นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 6 ส.ค. ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวสามารถบันทึกภาพสัตว์หายาก “หมาใน” หรือ “Cuon alpinus” จำนวน 3 ตัว ขณะเดินออกจากป่ามาเล่นน้ำบริเวณสะพาน กม.9 ถนนสายบ้านกร่าง–พะเนินทุ่ง ภายในเขตอุทยานฯ
โดยจุดที่พบอยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดนิยมของนักดูนกและผู้รักสัตว์ป่า ซึ่งในครั้งนี้ สิ่งที่สร้างความตื่นเต้นยิ่งกว่าคือ หนึ่งในหมาในที่ปรากฏตัวมีลักษณะ “สีมันเผือก” หรือสีอ่อนกว่าปกติอย่างชัดเจน ขณะที่อีกตัวมีสีปกติ และอีกหนึ่งเป็นลูกหมาในตัวเล็ก ซึ่งถือเป็นภาพหายากที่ไม่ค่อยได้เห็นในธรรมชาติ
นายมงคล ระบุว่า หมาในมันเผือกเป็นกลุ่มที่เคยมีการบันทึกภาพไว้ก่อนหน้านี้ โดยจากการเฝ้าสังเกตของเจ้าหน้าที่และนักวิจัย คาดว่ามีจำนวนประมาณ 4 ตัวในพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งความแตกต่างของสีขนดังกล่าว อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเม็ดสี (Pigmentation) หรือพันธุกรรม ซึ่งยังต้องรอการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด
ทั้งนี้ หมาดินหรือหมาใน ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และยังเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่า เนื่องจากเป็นผู้ล่าลำดับสูงสุดที่มักพบเฉพาะในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์เท่านั้น
สำหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ.2564 และยังเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด อาทิ เสือดำ เสือโคร่ง ช้างป่า นกเงือก และหมาใน
นักอนุรักษ์และประชาชนที่พบเห็น จึงขอความร่วมมือในการถ่ายภาพหรือชมสัตว์ป่าอย่างเงียบสงบ หลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังหรือเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัยทั้งของสัตว์และนักท่องเที่ยว