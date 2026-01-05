พบแล้ว! อินฟลูฯ สาวจีนถูกหลอกทำงานรายได้สูงในกัมพูชา กลายเป็นคนเร่ร่อนในสีหนุวิลล์

พบตัวแล้ว! อินฟลูเอนเซอร์สาวจีน กลายเป็นคนไร้บ้านในสีหนุวิลล์ หลังถูกหลอกมาทำงาน 'รายได้สูง' แต่กลับถูกลอยแพ สถานทูตประสาน จทน.รุดช่วยพาส่ง รพ.อาการปลอดภัย พ่อเผยขาดติดต่อนับเดือน เตือนระวังกับดักงานสีเทา
วันนี้ (5 ม.ค.) มีรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา ออกแถลงการณ์ด่วนหลังเข้าช่วยเหลือหญิงชาวจีนรายหนึ่ง ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 24,000 คน หลังตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกลวงไปทำงาน จนต้องตกระกำลำบากกลายเป็นคนเร่ร่อน
โดยเมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กงสุลจีนประจำเมืองสีหนุวิลล์ ได้ติดตามจนพบตัวหญิงคนดังกล่าว (นามสมมติ "แซ่อู๋") ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองสีหนุวิลล์ หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากสื่อและชาวเน็ตว่าพบหญิงชาวจีนเดินเร่ร่อนขณะพบตัว เธอมีสภาพร่างกายซูบผอมและทรุดโทรมมาก สถานกงสุลจีน ณ เมืองสีหนุวิลล์ได้ประสานเจ้าหน้าที่เร่งส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงขึ้น ล่าสุดอาการปลอดภัยและสภาพร่างกายเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแล้ว
ทางสถานทูตฯ ได้ติดต่อครอบครัวของเธอเพื่อให้เดินทางมารับตัว และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อพากลับประเทศจีนต่อไป
ก่อนหน้านี้ เรื่องราวของเธอเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์จีน เมื่อมีชาวเน็ตเผยแพร่ภาพหญิงสาวหน้าตาดีแต่ซูบผอม มีแผลที่ขา เดินเหม่อลอยเร่ร่อนอยู่ตามท้องถนนในกัมพูชา พ่อของหญิงสาวได้ออกมายืนยันว่า บุคคลในภาพและข้อมูลหนังสือเดินทางที่ว่อนเน็ตคือลูกสาวของตนจริง โดยระบุว่าลูกสาวขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568
ชาวเน็ตสืบพบว่าเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.4 หมื่นคน โดย IP Address ล่าสุดและคลิปวิดีโอสุดท้ายเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ระบุพิกัดว่าอยู่ที่กัมพูชา
จากการสอบถาม หญิงสาวแซ่อู๋เปิดเผยว่า เธอถูก "ล่อลวง" ให้เดินทางมายังกัมพูชาด้วยคำสัญญาว่าจะได้ทำ "งานที่ได้รับค่าตอบแทนสูง" แต่สุดท้ายกลับไม่เป็นตามที่ตกลงและลงเอยด้วยการไร้ที่อยู่อาศัย
ทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา จึงได้ออกประกาศเตือนภัยถึงพลเมืองชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วไป
1. อย่าหลงเชื่อประกาศหางานต่างประเทศที่ระบุว่า "รายได้สูง" เกินจริง
2. ระวังภัยสีเทา งานเหล่านี้มักเชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น การพนันออนไลน์, แก๊งคอลเซ็นเตอร์ (ฉ้อโกงทางไซเบอร์), สื่อลามก และยาเสพติด
3. ความเสี่ยงสูงสุด ผู้ที่หลงเชื่อมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายร่างกาย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต