รวบ บช.ม้าใช้โพรไฟล์สาวสวยชวนหนุ่มใหญ่วิดีโอคอลโชว์ของลับ ก่อนแบล็กเมล์ 5 แสน

ตำรวจคอมมานโดตามรวบบัญชีม้า ปลอมโพรไฟล์หญิงสาวหน้าตาดีแชตชวนหนุ่มใหญ่วิดีโอคอลโชว์อวัยวะเพศ ก่อนแบล็กเมล์ 5 แสนบาท สารภาพชาวต่างชาติจ้างเปิดบัญชี 3 พันบาท
วันนี้ ( 14 พ.ย. ) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ.สั่งการ พ.ต.อ.ชนกฤดิ พงษ์ศิริ ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. พ.ต.ต.อาชวิน อาจทวี สว.กก.สายตรวจบก.ปพ.จับกุม นายอำนาจ (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ตามหมายจับศาลอาญาตลิ่งชัน ที่ จ.401/2568 ลงวันที่ 4 มิ.ย.68 ข้อหา “เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน เพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ได้บริเวณวัดหน้าพระเมรุ ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้มีผู้เสียหายแจ้งว่า ได้มีบัญชีเฟซบุ๊ก ให้โปรไฟล์หญิงสาวหน้าตาดีแชตมาตีสนิท จากนั้นได้คุยเรื่องลามกอนาจารกันต่อทางแอปพลิเคชันไลน์ ระหว่างนั้นก็ได้วิดีโอคอลกับคนร้าย พร้อมกับโชว์อวัยวะเพศของผู้เสียหายให้ดู จากนั้นคนร้ายได้บอกกับผู้เสียหายว่าได้บันทึกคลิปวิดีโอทั้งหมดไว้แล้ว พร้อมข่มขู่ว่าถ้าหากไม่ยอมโอนเงินให้จะส่งคลิปดังกล่าวส่งให้กับเพื่อน ๆ ของผู้เสียหายในเฟซบุ๊ก ด้วยคววามกลัวว่าจะถูกประจานให้อับอาย ผู้เสียหายจึงได้โอนเงินให้กับคนร้ายเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 500,000 บาท ผ่านบัญชีของนายอำนาจ ผู้ต้องหารายนี้ จากนั้นผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความดำเนินคดี จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาได้แอบหลบหนีมาอาศัยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้ชาวต่างชาติ ได้ค่าตอบแทน 3,000 บาท จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ศาลาแดง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป