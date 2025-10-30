ตร.ภาค5บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีนรายใหญ่ เช่าบ้านหรูพูลวิลล่าริมแม่น้ำปิง ตั้งฐานหลอกเหยื่อชาติเดียวกัน

เชียงใหม่-ตร.บุกทลายรังคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน จ่ายเดือนละ1.2แสน เช่าบ้านหรูพูลวิลล่า ติดแม่น้ำปิง ราคาหลังละ 90ล้าน ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งฐานหลอกคนจีนด้วยกันเอง จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 20 ราย ยึดของกลางโทรศัพท์มือถือเป็นร้อยเครื่องและซิมจำนวนมาก พร้อมเร่งติดตามจับกุมอีกกว่า 10 คน ที่หลบหนี
วันนี้(30 ต.ค.68) พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วย พลตำรวจเอกธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำกำลังชุดสืบสวนภาค 5 และตำรวจ PCT ภาค 5 บุกเข้าจับกุมเครือ ข่าย คอลเซ็นเตอร์ ภายในบ้านเลขที่ 161 ซอย 47 หมู่ บ้าน เพชรปิงปิง ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้ รับรายงานว่าบ้านหลังดังกล่าวได้ตั้งเป็นฐานคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน หลอกคนจีนด้วยกันเอง โดยเช่าพูลวิลล่าหรูติดแม่น้ำปิง มีบ้านแบ่งย่อยเป็นหลังๆออกจากหลังใหญ่ไปอีก 3 หลัง
จากการปิดล้อมตรวจค้น สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมด 20 คน ผู้ชาย 14 คน เป็นหญิง 6 คน ซึ่งบางรายได้รับบาดเจ็บขณะพยายามหลบหนี นอกจากนี้มีผู้ต้องหาบางส่วนที่สามารถวิ่งหลบหนีลงแม่น้ำปิงและวิ่งเข้าป่าไปได้ 10 กว่าราย เนื่องจากภายในบ้านพักได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดค่อยดูความเคลื่อนไหวของตำรวจ เมื่อเห็นตำรวจจึงได้วิ่งหลบหนี ซึ่งขณะนี้ทางตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี ขณะเดียวกันสามารถยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 100 กว่าเครื่องพร้อมซิมโทรศัพท์จีนจำนวนมากรวมถึงแพลตฟอร์มในการพูดคุยโทรไปหลอกเหยื่อ
ทั้งนี้พลตำรวจโท กฤตธาพลยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 กล่าวว่า สำหรับกลุ่มขบวนการเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายเดียวกันกับที่ทางตำรวจ PCT ภาค 5 ได้จับกุมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ที่ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ที่พูลวิลล่าในบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม หลังตำรวจได้มีการบุกทลายรัง ทางบอสจีนก็ได้ย้ายฐานจัดหาคนจีนให้มาเช่าที่นี้เพื่อเป็นฐานหลอกคนจีนโดยกันอีก ซี่งจากการสอบถามผู้ต้องหาที่จับกุมได้ทราบว่าได้มาเช่าอาศัยที่พูลวิลล่าแห่งนี้เป็นเวลา 2 เดือนแล้ว โดยบอสจีนเป็นผู้เช่า เดือนละ 120,000 บาท ส่วนพวกตนนั้นมีหน้าที่เป็นคอลเซ็นเตอร์โทรไปหลอกคนจีนที่ประเทศจีน
สำหรับการหลอกนั้น จะเป็นการหลอกลักษณะเดิมๆคือหลอกส่งพัสดุ และหลอกลวงทำประกันชีวิตซึ่งก็จะมีเหยื่อชาวจีนหลงเชื่อ โดยทางบอสชาวจีนได้จัดให้พวกตนเดินทางมาจากประเทศจีนโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่านักศึกษา และจะให้ทำงานตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 22.00 น. โดยผู้ต้องหาแต่ละคนจะได้ค่าจ้างคนละ 100,000 – 200,000 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้หลังจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดได้ทางตำรวจจะขายผลหาเครือข่ายที่ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีต่อไปและจะประสานกงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดนี้เบื้องต้นตำรวจจะตั้งข้อหา อั้งยี่ซ่องโจร/ ข้อหาฉ้อโกงก่อนจะนำผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.แม่ริมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป หลังจากรับโทษในประเทศไทยเสร็จก็จะส่งกลับไปรับโทษที่ประเทศจีนต่อไป