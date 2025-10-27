สุดอุกอาจ!เผยคนร้ายบุกเดี่ยวปาดคอสาวพม่าเลือดสาดคาห้องน้ำ(เก่า)ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ตาก - เผยนาทีคนร้ายปฏิบัติการสุดอุกอาจ..บุกเดี่ยวมีดปาดคอหญิงสาวขณะเข้าห้องน้ำเก่าที่ว่าการอำเภอแม่สอด จนเลือดอาบเต็มตัววิ่งหนีตายจนถึงถนน ก่อนพลเมืองดีช่วยพาส่ง รพ. ขณะที่ผู้ก่อเหตุหลบหนี
วันนี้(27 ต.ค.) พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด จังหวัดตาก รับแจ้งเหตุหญิงสาวถูกคนร้ายใช้มีดปาดคอได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ภายในห้องน้ำเก่าข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อเวลา 11.00 น.เศษที่ผ่านมา จึงสั่งการตำรวจสายตรวจพร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.แม่สอดและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด เร่งเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำหลังเก่าติดหอประชุมอำเภอแม่สอด ซึ่งจะเปิดใช้งานเฉพาะช่วงมีงานประชุมเท่านั้น ภายในห้องน้ำที่ลับตาคนพบคราบเลือดจำนวนมากไหลนองพื้น ห่างกันไปกว่า 30 เมตรเศษ พบรอยเลือดไหลไปเป็นทางยาวจนถึงริมถนนบริเวณประตูทางออกที่ว่าการอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นร้านค้าสวัสดิการ
และพบนางสาว จูจู อายุ 21 ปี หญิงสาวชาวเมียนมา สภาพลำคอถูกมีดหรือของมีคมปาดเป็นแผลฉกรรณ์ เลือดไหลเต็มคออาการสาหัส เจ้าหน้าที่และพลเมืองดีต้องรีบช่วยเหลือนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอด ขณะนี้อาการยังสาหัสแพทย์ต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
เบื้องต้นทราบว่า นางสาว จูจู ได้มาทำงานเป็นพนักงานร้านกาแฟภายในร้านค้าสวัสดิการอำเภอแม่สอดได้เกือบ 1 เดือนและเป็นหญิงสาวหน้าตาดี ก่อนเกิดเหตุนางสาวจูจู ได้เดินไปทำธุระส่วนตัวที่ห้องน้ำเพียงลำพัง ซึ่งห้องน้ำดังกล่าว สภาพค่อนข้างทรุดโทรม ประตูทางเข้าออกจะมัดด้วยลวดและปิดไว้ มีเพียงพ่อค้าแม่ค้าเท่านั้นที่ใช้ห้องน้ำหลังนี้ ส่วนชาวบ้านใช้ห้องน้ำใหม่ภายในอาคารที่ว่าการอำเภอแม่สอด
ขณะที่คนร้ายอาจจะวนเวียนหรือไม่ก็อาจจะทราบพฤติกรรมของหญิงสาวว่าใช้ห้องน้ำบริเวณนี้ จนสบโอกาสใช้อาวุธมีดที่เตรียมมาด้วยปาดคอหญิงสาวได้รับบาดเจ็บก่อนจะรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นไว้คือ 1.คนร้ายหวังจะชิงทรัพย์ แต่ช่วงเกิดเหตุหญิงสาวไม่ได้พกทรัพย์สินติดตัว หรือประเด็นที่ 2. คนร้ายอาจจะรู้จักหญิงสาวรายนี้และอาจจะเข้ามาพูดคุยหมายเจรจาเรื่องส่วนตัวบางอย่าง แต่หญิงสาวอาจจะขัดขืนจนคนร้ายก่อเหตุหมายฆ่าปิดปาก หรือไม่ก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆร่วมด้วยเนื่องจากหญิงสาวยังอาการสาหัสและยังไม่สามารถให้การได้
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุและภาพกล้องวงจรปิดพบว่า คนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจครั้งนี้เป็นผู้ชายอายุ ประมาณ 18-20 ปีเศษ รูปร่างลักษณะหน้าตาดียังไม่แน่ชัดว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว ติดตามเหยื่อเข้าไปที่ห้องน้ำเก่าก่อเหตุไม่กี่วินาที จากนั้นคนร้ายได้รีบวิ่งหนีออกจากห้องน้ำเกิดเหตุแล้วรีบวิ่งหลบหนีออกจากที่ว่าการอำเภอแม่สอดอย่างรวดเร็ว
ล่าสุดตำรวจ สภ.แม่สอด เร่งกระจายกำลังติดตามทั่วพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตาก โดยเน้นเส้นทางแนวชายแดนเพื่อป้องกันคนร้ายหลบหนีข้ามชายแดนแล้ว