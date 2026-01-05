เขมรอีกแล้ว! เน็ตไอดอลจีนถูกพบเร่ร่อนอิดโรยในกัมพูชา เชื่อกลลวง "งานรายได้สูง"

หญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งถูกทิ้งไว้ใกล้กับโรงแรมในเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชาในสภาพอิดโรยและมีบาดแผลที่หัวเข่า จากการตรวจสอบข้อมูลหนังสือเดินทางระบุว่าเธอชื่อ น.ส. อู๋ หมัวเจิน (Wu Mouzhen) ภูมิลำเนาอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยน โดยเธอเป็นเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามในแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นกว่า 24,000 คน
บิดาของผู้เสียหายเปิดเผยว่า บุตรสาวเกิดในปี 2548 ลาออกจากโรงเรียนระดับมัธยมเพื่อไปทำงานต่างเมือง โดยบอกกับครอบครัวว่าทำงานอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียง แต่ที่ผ่านมาเธอมักติดต่อมาขอเงินจากทางบ้านบ่อยครั้ง ซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2568 ครอบครัวได้โอนเงินให้เธอไปแล้วกว่า 80,000 หยวน (ประมาณ 380,000 บาท)
จนกระทั่งวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เธอได้ติดต่อมาขอเงินอีก 2,200 หยวน (ประมาณ 10,500 บาท) โดยอ้างว่าต้องใช้รักษาอาการบาดเจ็บที่ขา ก่อนที่ครอบครัวจะขาดการติดต่อและมาพบภาพลูกสาวเร่ร่อนอยู่ริมถนนในวันเดียวกัน ซึ่งภายหลังจึงทราบว่าเธอแอบเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาตั้งแต่เดือนเมษายน 2568
ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ได้พบตัว น.ส. อู๋ แล้วเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองสีหนุวิลล์ โดยพบว่าเธอมีสภาพร่างกายที่ย่ำแย่มาก จึงได้ประสานส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่า น.ส. อู๋ หลงเชื่อคำชวนเชื่อ "งานที่มีรายได้สูง" ให้มาทำงานในกัมพูชา ก่อนจะประสบชะตากรรมถูกทิ้งให้เร่ร่อนอยู่ริมถนน
ขณะนี้อาการของ น.ส. อู๋ เริ่มดีขึ้นตามลำดับ และทางเจ้าหน้าที่สถานทูตได้ประสานงานให้ครอบครัวเดินทางมายังกัมพูชาเพื่อรับตัวเธอกลับไปรักษาต่อที่ประเทศจีนแล้ว ทั้งนี้ สถานทูตจีนได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องงานรายได้สูงในต่างประเทศ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น การพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรทัศน์ ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกกักขัง ทำร้ายร่างกาย หรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
ที่มา: สำนักข่าวซินหัว และสำนักข่าวชางอันเจียจือสื่อ (Chang'an Street Governor)