จับ-หิ้วทำแผนแล้ว!ไอ้หื่นเพิ่งพ้นคุก ปาดคอสาวพม่าหวิดดับคาห้องน้ำ(เก่า)ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ตาก – ตำรวจสืบสวนแม่สอด ตามจับแล้ว..ที่แท้ไอ้หื่นเพิ่งพ้นโทษออกคุก นั่งเล็งหาเหยื่อเจอสาวพม่าหน้าตาดีที่เพิ่งมาทำงานแม่สอดได้เดือนเดียวเดินเข้าห้องน้ำเก่าข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอฯ ฉวยโอกาสตามหมายข่มขืน พอเหยื่อขัดขืนกลับปาดคอ จนบาดเจ็บสาหัส รพ.ต้องขอรับบริจาคโลหิต-เร่งผ่าตัดช่วยชีวิต
ความคืบหน้า กรณีคนร้ายเป็นชายบุกเดี่ยวใช้มีดจี้หญิงสาวหมายจะข่มขืน แต่หญิงสาวไม่ยอม จึงใช้มีดปลายแหลมทำครัวปาดคอบาดเจ็บอาการสาหัส คาห้องน้ำเก่าติดกับหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก เมื่อ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีคนร้ายวิ่งหลบหนีออกจากที่ว่าการอำเภอแม่สอดไว้ได้
ส่วนหญิงสาวที่ถูกทำร้ายอาการสาหัส ก็ตั้งสติใช้มือปิดบาดแผลและกดห้ามเลือด วิ่งหนีออกจากห้องน้ำเก่ามาขอความช่วยเหลือจากกลุ่มร้านค้าข้างที่ว่าการอำเภอแม่สอด จนพลเมืองดีเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิต
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งไล่ล่าติดตามหาตัวคนร้าย กระทั่งรู้ตัวคนร้ายคือ นายธัมมภัสสร์ อายุ 28 ปี ชาวตำบลแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และต่อมาตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.แม่สอด สามารถจับกุมตัวได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันนอกเมืองแม่สอด
พร้อมของกลาง 1.กระเป๋าสะพายหลังสีขาว ลายเทาเขียว จำนวน 1 ใบ 2.กล่องกระดาษที่ใช้สำหรับบรรจุมีด จำนวน 1 ชิ้น นอกจากนี้ตำรวจยังได้ขยายผลไปเก็บอาวุธมีดจำนวน 1 เล่มซึ่งพบภายในชักโครกในห้องน้ำเกิดเหตุ รองเท้าผ้าใบ สีฟ้า-ขาว ข้างขวา 1 ข้าง ซึ่งพบภายในป่าข้างทางบริเวณด้านหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด และพบรองเท้าผ้าใบ สีฟ้า-ขาว ข้างซ้าย อีก 1 ข้าง ที่คนร้ายถอดทิ้งไว้ภายในถังขยะบริเวณด้านหน้าสำนักงานอัยการฯ ระหว่างหลบหนี
ส่วนนางสาว อิอิ ผิว หรือ จูจู หญิงสาวชาวเมียนมา อายุ 21 ปี ผู้เคราะห์ร้าย ซึ่งพึ่งมาทำงานอยู่ภายในร้านกาแฟภายในร้านค้าสวัสดิการอำเภอแม่สอดได้ไม่ถึง 1 เดือน ขณะนี้อาการยังสาหัสเนื่องจากมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ลำคอ ขณะนี้ต้องเปิดรับการบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการผ่าตัดช่วยชีวิต
ด้านนายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอดกล่าวเบื้องต้นว่า ห้องน้ำที่เกิดเหตุไม่ได้เปิดใช้นานแล้ว และภายในที่ว่าการอำเภอแม่สอด ก็มีห้องน้ำสร้างใหม่บริการ ซึ่งยังไม่ทราบว่าหญิงสาวเข้าไปใช้บริการห้องน้ำเก่าด้วยเหตุใด ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายไทยซึ่งทราบว่าเคยต้องโทษในคดีทำร้ายร่างกาย-คดีข่มขืนกระทำชำเรา เพิ่งพ้นโทษออกมาได้เพียง 1 เดือนก็มาก่อเหตุซ้ำอีกครั้ง
หลังจากนี้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนต้องสงสัยที่มาใช้บริการภายในที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณกว้างและแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ทราบว่าคนร้ายไม่รู้จักกับหญิงสาวเคราะห์ร้ายรายนี้ แต่มาซุ่มหาเหยื่อ กระทั่งพบเห็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้าห้องน้ำเพียงลำพังเกิดอารมณ์ทางเพศจึงก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้(28 ต.ค.)ตำรวจ สภ.แม่สอด ได้คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “พยายามฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควร” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด ดำเนินคดีต่อไป