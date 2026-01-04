กองทัพไทยจี้กัมพูชาหยุดสื่อสารยั่วยุ ผิดข้อตกลงหยุดยิง ทำลายความไว้วางใจ

ศูนย์แถลงข่าวฯ ย้ำทุกฝ่ายต้องยึดมาตรการลดความตึงเครียด ชี้การสื่อสารบิดเบือนกระทบความไว้วางใจ ผิดแถลงการณ์ร่วมหยุดยิงข้อ 14 และ 16 จี้กัมพูชางดเสนอข่าวยั่วยุ ใช้กลไกตรวจสอบร่วมกันอย่างโปร่งใส
เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2569 ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา เน้นย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการลดความตึงเครียดที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยขอชี้แจงต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ว่าการสื่อสารที่มีลักษณะเป็นการกล่าวหา ด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริง อาจเข้าข่าย
1.การไม่ปฏิบัติตามมาตรการลดความตึงเครียดที่ได้ตกลงร่วมกัน
2.การเคลื่อนไหวและการสื่อสารในลักษณะยั่วยุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ
3.การกล่าวหาโดยไม่สะท้อนข้อเท็จจริงครบถ้วน อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประชาคมระหว่างประเทศ
ศูนย์แถลงข่าวฯ เห็นว่า การกล่าวหาในลักษณะนี้ ไม่เป็นผลดีต่อความพยายามในการคลี่คลายสถานการณ์ และขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชา
1.1 งดการสื่อสารหรือการกระทำที่เป็นการยั่วยุ
1.2 ใช้กลไกที่ตกลงร่วมกันในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส
“ประเทศไทยยังคงยืนยันความพร้อมในการดำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสารโดยตรงและสม่ำเสมอ ตามที่ตกลงกันไว้ในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ข้อ 14 และข้อ 16 และการเจรจา การทูต และกลไกสันติวิธีที่ได้ตกลงร่วมกัน เพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝ่าย”