“พ่อเลี้ยงเจ” แฉปรากฏการณ์ IO ลังกาวี ซัดเครือข่ายการเมืองแถจนตกถนน มโนอ้างสถาบันปกป้องผู้นำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ยูทูบเบอร์การเมืองนอกกระแสโพสต์ข้อความแรง ย้ำข้อพิสูจน์ “IO ลังกาวี” มีจริง ชี้เครือข่ายหนุนผู้นำทำผิดก็ถูกแก้ต่างแทนเสมอ พร้อมเหน็บการมโนโยงสถาบันเป็นเกราะกำบังทางการเมือง ก่อนทิ้งท้ายด้วยบทกลอนเสียดสี

วันนี้ (19 ส.ค. 2568) ผู้ใช้ยูทูบสายวิเคราะห์การเมืองนอกกระแส “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ได้เผยแพร่ข้อความผ่านสื่อโซเชียล โดยระบุว่า ปรากฏการณ์ “IO ลังกาวี” ที่เจ้าตัวพูดถึงมาตลอดนั้นมีอยู่จริง และสะท้อนผ่านพฤติกรรมของเครือข่ายผู้สนับสนุนผู้นำทางการเมือง ที่มักออกมาแก้ต่างแทนทุกการกระทำ แม้จะค้านสายตาประชาชนก็ตาม

พ่อเลี้ยงเจ ระบุว่า กลุ่มผู้สนับสนุนดังกล่าว มองว่าผู้นำคือประเทศชาติ จึงไม่เคยยอมรับความผิดพลาดใด ๆ และมักอธิบายเบื้องหลังด้วยการอ้างสถาบันเพื่อลดแรงกดดัน ขณะเดียวกันยังกล่าวถึงเครือข่ายลูกน้องและผู้ใกล้ชิดทั้ง “บิ๊กเล็ก บิ๊กใหญ่” ที่ถูกยกย่องเป็นฮีโร่ ทั้งที่กระแสสังคมกลับวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ เขายังพาดพิงไปถึงสื่อบางสำนัก เช่น ผู้ประกาศข่าวและคอลัมนิสต์สายการเมือง รวมถึงเพจ IO หลายแห่ง ที่ทำหน้าที่ “โม้ให้กลุ่มผู้ติดตามฟัง” โดยไม่สะท้อนข้อเท็จจริงเชิงลึกที่สังคมวิจารณ์

ท้ายที่สุด พ่อเลี้ยงเจ ยังทิ้งบทกลอนเชิงเสียดสีเปรียบเปรยว่า “คนดีแก้ไข คนจังไรชอบแก้ตัว คนมั่วชอบเล่านิทาน”
ซึ่งเจ้าตัวย้ำว่า เป็นการแต่งขึ้นเพื่อ “แข่งกับกวีเหลวไหล” ที่คอยสร้างถ้อยคำบิดเบือนเพื่อรับใช้การเมือง











