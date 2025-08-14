กัมพูชากล่าวหาไทยใช้เหตุการณ์ทุ่นระเบิดหลอกลวงประชาคมโลกปกปิดการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

MGR ออนไลน์ - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวหาไทยใช้เหตุการณ์ทุ่นระเบิดหลอกลวงประชาคมโลก และปกปิดการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และเรียกร้องให้ไทยหยุดการกระทำดังกล่าวทันที
ในการแถลงข่าวประจำวันที่กรุงพนมเปญ เพ็ญ โบนา กล่าวหาว่า ไทยกำลังใช้เหตุการณ์ทุ่นระเบิดเป็นประเด็นในการกล่าวโทษกัมพูชา และพยายามสร้างภาพว่าตนเองเป็นเหยื่อเพื่อหลอกลวงประชาคมโลก แม้ว่ากองทัพไทยจะเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าไปในพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดตกค้างจากสงครามก็ตาม
“พวกเขายังเป็นผู้วางยางรถยนต์ ติดตั้งรั้วลวดหนาม ระดมอาวุธ และอื่นๆ ในระหว่างการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง สิ่งเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้” เพ็ญ โบนา กล่าวย้ำ
โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังกล่าวเน้นย้ำถึงข้อตกลงข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ในข้อตกลง 13 ข้อที่บรรลุกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
โดยในข้อตกลงข้อที่ 2 ระบุว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะคงกำลังพลไว้โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายใดๆ เพิ่มเติม ตามสถานะตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. รวมถึงการลาดตระเวนไปยังตำแหน่งของอีกฝ่าย และข้อที่ 4 ระบุว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่ดำเนินการยั่วยุใดๆ ที่อาจเพิ่มความตึงเครียด ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางทหารที่เข้าไปในน่านฟ้าหรือดินแดนหรือตำแหน่งของอีกฝ่าย ตามสถานะการหยุดยิงตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.
ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะงดเว้นการก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารล้ำเขตอีกฝ่ายหนึ่ง
เพ็ญ โบนา ยังกล่าวว่าเหตุการณ์ทุ่นระเบิดจะไม่เกิดขึ้น หากฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยคงกำลังทหารไว้โดยไม่เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งตามสถานะในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 28 ก.ค.