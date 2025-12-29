“ปรัก สุคน” ชี้กัมพูชา-ไทยมีพรมแดนติดกันเป็นเพื่อนบ้านกันถาวร ร้องฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อประชาชน 2 ประเทศ

MGR ออนไลน์ - ปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้เรียกร้องสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย โดยเน้นย้ำว่าสองประเทศผูกพันกันด้วยภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และชีวิตของประชาชน
ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ TVK ในจีน หลังการประชุมไตรภาคีกับไทยและจีน ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับข้อตกลงสันติภาพ ปรัก สุคน กล่าวว่ากัมพูชาและไทยไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะเพื่อนบ้านกันอย่างถาวร
“กัมพูชาและไทยเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างถาวร เราไม่สามารถย้ายพรมแดนของเราไปที่อื่นได้ เรามีพรมแดนร่วมกันและมีความรับผิดชอบต่อประชาชนของเรา” ปรัก สุคน กล่าว
เขากล่าวว่าความรับผิดชอบเหล่านั้นรวมถึงการทำให้ประชาชนทั้งสองฝั่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มิตรภาพ และความร่วมมือ ขณะเดียวกันก็ฟื้นฟูการค้า และชีวิตประจำวันให้กลับมาเป็นเหมือนก่อนเกิดความขัดแย้ง
“หน้าที่ของเราคือการรับประกันว่าประชาชนของเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเป็นมิตร และกลับคืนสู่สถานการณ์ก่อนเกิดความขัดแย้งนี้” ปรัก สุคน กล่าว
รัฐมนตรีของกัมพูชาผู้นี้ยังกล่าวเสริมว่า สันติภาพไม่ใช่เพื่อความปรารถนาของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นความปรารถนาของคนไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชายแดนที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจมายาวนาน
“ประชากรทั้งสองประเทศอยู่ร่วมกันมานานแล้ว พวกเขารู้จักกัน บางคนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก และมีการค้าขายระหว่างกัน” ปรัก สุคน กล่าว
ปรัก สุคน กล่าวว่าเป้าหมายหลักของกัมพูชาหลังจากการหารือคือการฟื้นฟูสันติภาพและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านขึ้นใหม่
“สิ่งที่เราต้องการคือการฟื้นฟูสันติภาดและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศของเรา” ปรัก สุคน กล่าว
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของสองประเทศจะยังคงเปิดช่องทางการสื่อสารไว้เพื่อช่วยสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่
“เรากำลังเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเล็กๆ บานปลาย และเพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพดำเนินไปอย่างราบรื่น” ปรัก สุคน ระบุ พร้อมกับยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโดรนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่เขาระบุว่าแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการประสานงานอย่างใกล้ชิด
ปรัก สุคน ยังกล่าวถึงทหารกัมพูชา 18 นาย ว่าจะได้รับการปล่อยตัว 72 ชั่วโมงหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้
“ช่วงเวลา 72 ชั่วโมงจะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้เวลา 12.00 น. ผมได้ขอให้ฝ่ายไทยยืนยันว่าได้แจ้งและประสานงานกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในเรื่องนี้อยู่หรือไม่ ซึ่งพวกเขาได้ยืนยันว่าดำเนินการแล้ว” ปรัก สุคน ระบุ.