ชายแดนเดือดอีกระลอก! เคลื่อนไหวหลายจุดตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง – กองทัพภาคที่ 2 ลั่นพร้อมปกป้องอธิปไตยเต็มกำลัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพภาคที่ 2 เผยสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาปะทุขึ้นอีกครั้งตั้งแต่เวลา 04.35 น. พบความเคลื่อนไหวทางทหารหลายจุดสำคัญตลอดแนว สุรินทร์–บุรีรัมย์ พร้อมยืนยันกำลังพลทุกหน่วยอยู่ในที่ตั้งครบถ้วน เพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนชายแดนอย่างสูงสุด

วันนี้ (11 ธ.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2”ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุว่า ตั้งแต่เวลา 04.35 น. เป็นต้นมา สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาตอนบนเริ่มปะทุขึ้นอีกครั้ง โดยรายงานจากพื้นที่ระบุว่า ได้เกิดความเคลื่อนไหวทางทหารในหลายจุดสำคัญ ได้แก่ ช่องบก, ช่องอานม้า, พื้นที่ตาควาย และพื้นที่ตาเมือน ซึ่งล้วนเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

กองทัพภาคที่ 2 พร้อมยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเต็มกำลัง

จนถึงขณะนี้ กองทัพยังคงรักษาความพร้อมรบในทุกพื้นที่ปะทะ พร้อมย้ำว่าการปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปเพื่อป้องกันการละเมิดอธิปไตย และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดชายแดน




